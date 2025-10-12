Paquistão fecha fronteira após tiroteio com Afeganistão; 58 soldados mortos

O Paquistão fechou as principais passagens de fronteira com o Afeganistão neste domingo, disseram autoridades paquistanesas, após uma noite de intensas trocas de tiros entre forças dos dois países. Cabul - capital do Afeganistão - por sua vez, alegou ter matado 58 soldados paquistaneses nos confrontos.

O incidente eleva a tensão na fronteira de 2.600 km que separa as nações, em um contexto de acusações mútuas sobre o abrigo de grupos militantes.

As tropas afegãs abriram fogo contra postos fronteiriços paquistaneses no final da noite de sábado, segundo o Ministério da Defesa afegão. Cabul afirmou que o ataque foi uma retaliação a supostos ataques aéreos paquistaneses realizados no Afeganistão no início da semana.

O Paquistão confirmou ter respondido com fogo de artilharia e armas, alegando ter infligido baixas às forças afegãs, mas não forneceu números. As alegações do Afeganistão de ter matado 58 soldados paquistaneses e de ter tido 20 vítimas (entre mortos e feridos) não foram detalhadas.

Ambos os lados alegaram ter destruído postos de fronteira do país adversário.

Mediação e fechamento de fronteiras

Os combates diminuíram na manhã de domingo, embora tiroteios intermitentes persistissem em áreas como Kurram, no Paquistão. Cabul declarou ter cessado os ataques a pedido do Catar e da Arábia Saudita, que emitiram declarações manifestando preocupação com os confrontos.

"Não há qualquer tipo de ameaça em qualquer parte do território do Afeganistão", disse Zabihullah Mujahid, porta-voz da administração Taliban, reforçando que o país defenderá suas terras.

O Paquistão fechou as duas principais passagens, Torkham e Chaman, além de pelo menos três travessias menores. Islamabad acusa o Taliban de abrigar militantes do grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que atacam o Paquistão — uma acusação que Cabul nega.

Os ataques aéreos paquistaneses que motivaram a retaliação afegã teriam visado o líder do TTP em Cabul na quinta-feira, embora o Paquistão não tenha reconhecido oficialmente a ação.