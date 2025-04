Paquistão fecha espaço aéreo e suspende vistos de indianos após ataque que matou 26 pessoas

O Paquistão adotou uma série de medidas em resposta ao recente ataque na região da Caxemira, que resultou na morte de 26 pessoas, a maioria turistas. Entre as ações, o governo paquistanês anunciou o cancelamento de vistos para cidadãos indianos, a suspensão de todo comércio bilateral e o fechamento do espaço aéreo para aeronaves operadas pela Índia.

O ataque, ocorrido na terça, 22, foi o mais mortal em anos contra civis na Caxemira, região de domínio indiano. Embora o governo indiano tenha responsabilizado grupos militantes com base no Paquistão, ele não apresentou evidências conclusivas ligando diretamente o país ao ataque.

O Paquistão, por sua vez, negou envolvimento, afirmando que o ataque foi reivindicado por um grupo até então desconhecido, a Resistência da Caxemira.

Essas medidas acontecem em um contexto de crescente tensão diplomática entre os dois países, que têm um longo histórico de rivalidade.

Suspensão de tratado de água

Além das medidas retaliatórias, o Paquistão também emitiu um alerta à Índia sobre o possível desvio das águas do rio Indo, após a Índia suspender o Tratado das Águas do Indo. O Paquistão classificou qualquer tentativa de cortar o fluxo das águas do rio como um "ato de guerra", prometendo uma resposta militar imediata.

O Tratado das Águas do Indo, firmado em 1960, regula o uso compartilhado das águas dos rios Indo, Jhelum e Chenab entre os dois países. A suspensão unilateral do tratado pela Índia gera um clima de incerteza, especialmente entre estados ribeirinhos do Paquistão, que dependem dos recursos hídricos.