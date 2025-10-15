Paquistão e talibãs acordam cessar-fogo de 48h após dias de combates na fronteira

O governo do Paquistão e o regime talibã do Afeganistão acordaram nesta quarta-feira, 15, um cessar-fogo temporário de 48 horas, com efeito a partir das 18h (horário local, 10h de Brasília), após vários dias de combates na fronteira entre ambos os países que deixaram dezenas de mortos, informaram ambas as partes.

"Foi acordado um cessar-fogo temporário entre o governo paquistanês e o regime talibã afegão, com o consentimento mútuo de ambas as partes, para as próximas 48 horas a partir das 18h de hoje, a pedido dos talibãs", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão em um comunicado.

"Por solicitação e a insistência da parte paquistanesa, um cessar-fogo entrará em vigor entre os dois países após as 17h30 desta tarde. O Emirado Islâmico (como se autodenominam os talibãs) ordena a todas as suas forças que respeitem a trégua, exceto em caso de agressão", afirmou o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid.

Segundo Islamabad, o acordo foi alcançado "com o consentimento de ambas as partes" e, durante seu período, "serão feitos esforços sinceros para encontrar uma solução positiva para esta questão complexa, mas solucionável, através de um diálogo construtivo."

Paquistão X Talibã

O cessar-fogo ocorre poucas horas após os talibãs terem acusado as forças paquistanesas de lançar uma incursão no sul do Afeganistão nas primeiras horas da manhã, utilizando armamento leve e pesado, após vários dias de confrontos ao longo da fronteira.

Segundo os porta-vozes do governo afegão, o ataque teve como alvo Spin Boldak, um distrito fronteiriço estratégico da província de Kandahar, e causou a morte de mais de 12 civis e deixou mais de 100 feridos.

Horas depois, fontes de segurança paquistanesas informaram sobre um bombardeio a supostas instalações dos talibãs afegãos e de grupos insurgentes em Cabul e Kandahar, em resposta aos recentes confrontos na fronteira.

O porta-voz Mujahid atribuiu uma delas à explosão de um caminhão-tanque antes do anúncio do cessar-fogo.

As fronteiras entre os dois países permanecem fechadas desde o fim de semana, quando o governo paquistanês ordenou a suspensão do trânsito de mercadorias e pessoas nas principais passagens, incluindo Torkham e Chaman, devido aos confrontos na região.

Os combates ao longo da Linha Durand, a fronteira de 2,6 mil quilômetros que separa Paquistão e Afeganistão, deixaram dezenas de mortos desde sábado, na pior crise bilateral desde a chegada dos talibãs ao poder em 2021.