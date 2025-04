Paquistão afirma que não iniciará ataque à Índia, mas que está preparado para responder

O ministro das Relações Exteriores paquistanês, Ishaq Dar, garantiu que seu país não será o primeiro a tomar alguma medida de escalada militar, mas advertiu com veemência que o Paquistão está preparado para dar uma resposta firme se a Índia provocar qualquer ação desse tipo.

"Deixei bem claro, em nome do governo e da nação, que o Paquistão não será o primeiro a recorrer a nenhuma medida de escalada. No entanto, no caso de qualquer medida de escalada por parte da Índia, responderemos com muita firmeza", afirmou.

A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva conjunta em Islamabad, na qual o ministro abordou os recentes confrontos na fronteira ao longo da Linha de Controle com a Índia.

O relacionamento já tenso entre os dois países vizinhos com armas nucleares se deteriorou ainda mais após o ataque mortal de 22 de abril em Pahalgam, na Caxemira administrada pela Índia, que matou 26 pessoas, principalmente turistas, e marcou um dos ataques mais mortais contra civis na disputada região do Himalaia desde 2000.

Após o incidente, Nova Délhi acusou rapidamente o Paquistão de apoiar os agressores. Islamabad negou veementemente essas alegações, e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, pediu uma investigação neutra sobre o incidente.

O ministro das Relações Exteriores descartou como "absurda" qualquer sugestão de envolvimento do Paquistão no incidente de Pahalgam, acusando a Índia de gerar deliberadamente "furor e alarde na mídia" após cada incidente para obter meros ganhos políticos.

O ministro da Informação de Islamabad, Attaullah Tarar, alegou nesta quarta-feira, com base em "inteligência confiável", que a Índia está planejando uma ação militar contra o Paquistão nas próximas horas.