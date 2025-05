Papa Leo XIV celebra missa inaugural em evento histórico no Vaticano

O papa Leão XIV celebrará missa inaugural de seu pontífice neste domingo, 18. Segundo o comunicado do Vaticano, a celebração, que dá início do pontificado, terá início às 10h, no horário do Vaticano (4h, horário de Brasília).

Antes do início da cerimônia, Leão XIV acenará para as dezenas de milhares de fiéis esperados nas redondezas. A missa ocorrerá na Basílica de São Pedro, começando junto ao túmulo de São Pedro, considerado o primeiro líder da igreja.

O que é o anel do Pescador?

Durante o rito, serão apresentados ao papa o Pallium Petrino e o Anel do Pescador.

O Pallium é uma faixa branca em forma de Y, decorada com cruzes pretas e símbolos da crucificação de Cristo, simbolizando a responsabilidade pastoral do pontífice.

O Anel do Pescador, de ouro, representa o papel de sucessor de São Pedro, cujo anel é tradicionalmente beijado pelos fiéis como sinal de respeito e devoção.

O papa fará uma homilia seguida da oração Regina Caeli. A cerimônia deve durar cerca de duas horas. Após a oração, Leo XIV cumprimentará delegações e convidados, entre eles o vice-presidente americano JD Vance, sua esposa Usha Vance.

O que o papa falou sobre família?

Na sexta-feira, o papa afirmou que a família é baseada na "união estável entre um homem e uma mulher", reiterando o fundamento de casamento "tradicional" da Igreja Católica.

Ele também afirmou que os não nascidos têm direito à dignidade como criaturas de Deus, articulando um ensinamento claro antiaborto.

A fala ocorreu durante um encontro com diplomatas do mundo todo no Vaticano, no qual também abordou temas como desigualdades globais e "condições indignas de trabalho".

Quem é o novo Papa?

O cardeal Robert Francis Prevost tem 69 anos e foi escolhido como o novo Papa. Ele assumiu o nome de Papa Leão XIV.

Poliglota nascido em Chicago, visto como um eclesiástico que transcende fronteiras, o novo chefe da Igreja Católica serviu por duas décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, e depois liderou sua ordem religiosa internacional. Até ontem, ocupava um dos cargos mais influentes na Santa Sé.