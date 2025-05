Papa Leão XIV recebe Zelensky após missa do início de seu pontificado

O Papa Leão XIV recebeu neste domingo em uma audiência o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que participou mais cedo da missa de início de seu pontificado, segundo imagens divulgadas pela Santa Sé.

O pontífice deu as boas-vindas à delegação ucraniana no Vaticano, liderada por Zelensky e sua esposa, Olena Zelenska, e as imagens mostram o líder ucraniano apertando a mão do papa.

Zelensky também esteve acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores Andrii Sibiga; o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak; e o embaixador ucraniano na Santa Sé, Andrii Yurash, entre outros.

Antes do encontro, Zelensky agradeceu a Leão XIV pelo apelo por "uma paz justa" que o papa fez neste domingo em sua cerimônia de entronização, que contou com a presença de mais de 150 delegações de todo o mundo.

O presidente ucraniano também expressou sua esperança de que esse apelo seja "ouvido".

"Agradecemos as palavras especiais pronunciadas hoje durante a missa solene sobre a necessidade de uma paz justa e a atenção dada à Ucrânia e ao nosso povo. Toda nação merece viver em paz e segurança", escreveu Zelensky nas redes sociais.

"Estendemos nossas felicitações pelo início desta missão tão especial. Que as preces por uma paz justa e uma vida digna para todos sejam ouvidas", acrescentou.

"A martirizada Ucrânia aguarda finalmente negociações para uma paz justa e duradoura (...) Imploramos a intercessão de Maria para que nos dê o dom da paz e conceda o conforto aos que sofrem", declarou o novo pontífice.

Autoridades na missa

A missa de início do pontificado de Leão XIV reuniu inúmeras autoridades e chefes de Estado e de governo na Praça de São Pedro, no Vaticano, entre eles o vice-presidente americano JD Vance, sentado na primeira fila, representando o país de origem do novo papa.

Antes do início da cerimônia, Vance pôde ser visto se levantando para apertar a mão de Zelensky, em um gesto de alívio das tensões após a reunião turbulenta que tiveram no Salão Oval da Casa Branca com o presidente Donald Trump em fevereiro.

A chegada de Zelensky ao Vaticano ocorre poucos dias depois que Ucrânia e Rússia realizaram suas primeiras negociações diretas desde 2022 em Istambul em busca de um cessar-fogo.

O Vaticano demonstrou suas habilidades de mediação quando, no funeral do papa Francisco em 26 de abril, organizou uma cúpula improvisada na Basílica de São Pedro entre Trump e Zelensky, que se aproximaram após o tenso encontro em fevereiro.

Em 8 de maio, dia da eleição do novo pontífice, Zelensky o parabenizou e expressou sua esperança de que continuasse a oferecer o "apoio moral e espiritual" que a Ucrânia recebeu do Vaticano de Francisco