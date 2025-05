Papa Leão XIV: Família é baseada na união entre um homem e uma mulher, e não nascidos têm dignidade

O Papa Leão XIV afirmou nesta sexta-feira que a família é baseada na "união estável entre um homem e uma mulher", reiterando o fundamento de casamento "tradicional" da Igreja Católica, na primeira vez em que abordou o assunto após ser eleito Pontífice.

Ele também afirmou que os não nascidos têm direito à dignidade como criaturas de Deus, articulando um ensinamento claro antiaborto. A fala ocorreu durante um encontro com diplomatas do mundo todo no Vaticano, no qual também abordou temas como desigualdades globais e "condições indignas de trabalho".

— É responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado, sobretudo, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher — declarou Leão XIV em seu discurso. — Além disso, ninguém está isento de se esforçar para garantir o respeito pela dignidade de cada pessoa, especialmente as mais frágeis e vulneráveis, desde os nascituros até os idosos, desde os doentes até os desempregados, cidadãos e imigrantes.

O Papa Francisco transformou em marca registrada de seu pontificado o contato com os católicos LGBTQ+, sempre afirmando que eles são bem-vindos na igreja. E, apesar de ter autorizado que padres católicos pudessem dar bênçãos a casais do mesmo sexo fora dos ritos ou liturgias regulares da Igreja, nunca mudou a doutrina que define o casamento como uma união entre um homem e uma mulher e os atos homossexuais como "intrinsicamente desorientado". Francisco também reafirmou de forma forte o central ensinamento católico contra o aborto e a eutanásia, dizendo que eles eram evidência da atual "cultura do descarte".

Nesse sentido, a fala de Leão XIV mantém o posicionamento tradicional da Igreja, também sendo coerente com sua formação religiosa agostiniana. De modo geral, a Ordem de Santo Agostinho tem a característica de ser mais alinhada à doutrina tradicional da Igreja Católica, especialmente em temas morais e sociais.

Em 2012, quando ainda era o chefe da ordem, Robert Prevost criticou o "estilo de vida homossexual" e a mídia por promover sua aceitação. Anos depois, porém, já sob o pontificado de seu antecessor, passou a defender uma Igreja mais inclusiva, afirmando que ninguém deveria ser excluído apenas por seu estilo de vida.

Leão XIV, que viveu mais de 20 anos no Peru, lembrou em seu discurso sua passagem pela "América do Norte, América do Sul e Europa", uma trajetória que evidencia "esta aspiração de transcender os confins para encontrar-se com pessoas e culturas diferentes". Durante o encontro, se apresentou como um "cidadão, descendente de imigrantes, que também emigrou".

No discurso, o Papa, de 69 anos, também citou os "desafios que caracterizam nosso tempo" e citou a causa ecológica pela primeira vez, antes de mencionar novamente o tema da Inteligência Artificial. O americano defendeu ainda "revitalizar a diplomacia multilateral", o desarmamento, o diálogo inter-religioso e "o pleno respeito da liberdade religiosa em cada país".

O pontífice ainda fez um apelo por "remediar as desigualdades globais, que traçam sulcos profundos de opulência e indigência entre continentes, países e, inclusive, dentro das próprias sociedades".

— A Santa Sé não pode se eximir de fazer sentir sua própria voz diante dos numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas — acrescentou.