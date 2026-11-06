Papa Leão XIV chega ao Uruguai e diz estar "em forma" após cirurgia de câncer

O papa Leão XIV desembarcou nesta sexta-feira (6) em Montevidéu, no Uruguai, marcando o início de uma viagem de 12 dias pela América do Sul. Durante o trajeto, o pontífice declarou à imprensa estar "bastante em forma", poucas semanas após ter passado por uma intervenção médica para tratar um câncer de pulmão.

Em conversa com os jornalistas a bordo do avião papal, Leão afastou as dúvidas sobre sua condição física. "Sei que algumas pessoas duvidavam que esta viagem fosse acontecer. Eu não tinha nenhuma dúvida e estava convencido de que esta viagem precisava seguir adiante", afirmou. "E fico muito feliz em poder dizer: louvado seja o Senhor e obrigado à maravilhosa equipe médica. Hoje estou aqui e acredito que estou muito bem."

Recuperação médica e alta

Aos 71 anos, o papa foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli, em Roma, em 13 de outubro. Na ocasião, os médicos retiraram um tumor cancerígeno e a parte inferior do pulmão direito.

A alta ocorreu quatro dias depois, em 17 de outubro. Segundo a equipe médica citada pelo Vaticano, o pontífice tem plenas condições de realizar a agenda internacional e não necessita de tratamentos oncológicos adicionais.

Prevenção e retorno ao tênis

Questionado sobre qual conselho daria a pessoas que também enfrentam o diagnóstico da doença, o líder da Igreja Católica defendeu a medicina preventiva. "Que não tenham medo. O diagnóstico precoce é obviamente a melhor maneira de proceder e, por isso, os exames regulares são uma bênção. E cuidem de vocês mesmos", recomendou.

O papa também foi perguntado se já havia voltado a jogar tênis, seu esporte favorito. "Ainda não, mas vou voltar", garantiu.

Com AFP