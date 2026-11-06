Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Papa Leão XIV chega ao Uruguai e diz estar "em forma" após cirurgia de câncer

Pontífice de 71 anos desembarcou em Montevidéu para iniciar roteiro de 12 dias na América do Sul; em voo, líder católico defendeu exames preventivos e projetou volta ao esporte

Papa desembarca em Montevidéu (Tiziana Fabi/AFP)

Papa desembarca em Montevidéu (Tiziana Fabi/AFP)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17h43.

Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 17h43.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto32s

Papa Leão XIV iniciou visita de 12 dias pela América do Sul no Uruguai, apenas algumas semanas após cirurgia para tratar câncer de pulmão. O pontífice declarou estar em boas condições físicas e descartou dúvidas sobre a viagem. Ele enfatizou a importância da prevenção médica e exames regulares para quem enfrenta diagnósticos de câncer.

O papa Leão XIV desembarcou nesta sexta-feira (6) em Montevidéu, no Uruguai, marcando o início de uma viagem de 12 dias pela América do Sul. Durante o trajeto, o pontífice declarou à imprensa estar "bastante em forma", poucas semanas após ter passado por uma intervenção médica para tratar um câncer de pulmão.

Em conversa com os jornalistas a bordo do avião papal, Leão afastou as dúvidas sobre sua condição física. "Sei que algumas pessoas duvidavam que esta viagem fosse acontecer. Eu não tinha nenhuma dúvida e estava convencido de que esta viagem precisava seguir adiante", afirmou. "E fico muito feliz em poder dizer: louvado seja o Senhor e obrigado à maravilhosa equipe médica. Hoje estou aqui e acredito que estou muito bem."

Recuperação médica e alta

Aos 71 anos, o papa foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli, em Roma, em 13 de outubro. Na ocasião, os médicos retiraram um tumor cancerígeno e a parte inferior do pulmão direito.

A alta ocorreu quatro dias depois, em 17 de outubro. Segundo a equipe médica citada pelo Vaticano, o pontífice tem plenas condições de realizar a agenda internacional e não necessita de tratamentos oncológicos adicionais.

Prevenção e retorno ao tênis

Questionado sobre qual conselho daria a pessoas que também enfrentam o diagnóstico da doença, o líder da Igreja Católica defendeu a medicina preventiva. "Que não tenham medo. O diagnóstico precoce é obviamente a melhor maneira de proceder e, por isso, os exames regulares são uma bênção. E cuidem de vocês mesmos", recomendou.

O papa também foi perguntado se já havia voltado a jogar tênis, seu esporte favorito. "Ainda não, mas vou voltar", garantiu.

Com AFP

Acompanhe tudo sobre:Papa Leão XIVUruguai

Mais de Mundo

Trump troca chefe de gabinete após derrota dos republicanos nas eleições dos EUA

Morar no Paraguai significa deixar de pagar imposto no Brasil? Entenda

Peña pode ter cadeira vitalícia no Senado do Paraguai e foro privilegiado? Entenda

Senado do Paraguai convoca Peña para se defender em impeachment

Mais na Exame

ESG

Por que uma barragem de contenção de cheias precisa operar com reservatório vazio?

Esporte

Antonelli lidera TL2, brasileiros evoluem e Mercedes fecha sexta forte em Interlagos

Carreira

Da IBM aos boards, ela fechou os 10 anos do ABP-W: ‘Temos muito a dizer sobre o mundo que criamos’

Ciência

Zeptoverso: o que existe em uma escala 100 bilhões de vezes menor que um átomo?