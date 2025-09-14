Mundo

Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI

O Papa Leão XIV acena para os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro durante a oração do Angelus dominical em seu 70º aniversário, no Vaticano, em 14 de setembro de 2025. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP) (Filippo MONTEFORTE/AFP)

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10h26.

Milhares de fiéis foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para celebrar o aniversário de 70 anos do papa Leão XIV neste domingo, 14.

"Meus queridos, parece que vocês sabem que completo 70 anos hoje", disse sorrindo o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos.

"Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações", acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.

O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI.

