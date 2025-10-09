Papa Leão 14 critica 'meritocracia' e fala em amor aos pobres em seu 1º documento solene

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira, 9, a exortação apostólica "Dilexi te" (Eu te amei, em latim), primeiro documento de grande relevância assinado pelo papa Leão 14.

No texto de 121 artigos, o pontífice coloca o compromisso com os pobres no centro da missão católica.

Para além da importância em si do documento, o texto também sinaliza as prioridades que devem guiar os próximos anos do mandato de papa Leão 14.

Robert Prevost, de 70 anos, foi eleito pelos cardeais há cinco meses, e é o primeiro papa norte-americano da história.

Confira abaixo, os destaques do novo documento assinado pelo sacerdote.

Pobres como "carne de Cristo"

Na exortação, Leão 14 afirma que a atenção aos necessitados não é uma questão opcional para a Igreja. Segundo o papa, os pobres representam "a própria carne de Cristo" e não podem ser reduzidos a uma categoria sociológica ou problema social.

"Eles são uma 'questão familiar'. Pertencem 'aos nossos'", escreve o pontífice no documento que convida os católicos a reconhecer Cristo "no rosto dos necessitados e dos sofredores".

Crítica ao mercado e à meritocracia

No documento, o papa assume uma postura crítica ao contestar teorias que justificam a desigualdade ou apostam nas "forças invisíveis do mercado" para resolver problemas sociais.

"A dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já agora, não só amanhã", orienta o pontífice. O texto ainda critica explicitamente o conceito de meritocracia e defende ações concretas de caridade e esmolas.

"Os pobres não existem por acaso ou por um cego e amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha, para a maioria deles. No entanto, ainda há quem ouse afirmá-lo, demonstrando cegueira e crueldade"

Em outro trecho ele diz: "Não podemos dizer que a maioria dos pobres estão nessa situação porque não obtiveram ‘méritos’, de acordo com a falsa visão da meritocracia, segundo a qual parece que só têm mérito aqueles que tiveram sucesso na vida".

Ao longo das páginas, Leão 14 se aprofunda na desigualdade social e econômica, além de tratar da situação de imigrantes, trabalhadores, movimentos populares, mulheres e idosos.

Homenagem à Irmã Dulce

Há também uma referência ao trabalho da brasileira Irmã Dulce, canonizada em 2019. No texto, Leão 14 destaca como ela "enfrentou a precariedade com criatividade, os obstáculos com ternura, a carência com fé inabalável".

"Começou acolhendo doentes num galinheiro, e dali fundou uma das maiores obras sociais do país", diz um trecho. "Atendia milhares de pessoas por dia, sem jamais perder a doçura. Fez-se pobre com os pobres por amor ao sumamente pobre".

Além da religiosa brasileira, o documento traz referências a São Francisco de Assis, Santo Agostinho e ao cardeal dom Claudio Hummes, arcebispo de São Paulo morto em 2022.

Continuidade do trabalho de Francisco

Na exortação, Leão 14 não deixa dúvidas sobre continuar o legado de Francisco, morto em 21 de abril deste ano.

Assim, ele afirma que o texto foi iniciado por seu antecessor e concluído por ele. "Ao receber como herança este projeto, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu", declarou.

O título "Dilexi te" dialoga com a última encíclica de Francisco, "Dilexit nos" (Ele nos amou), publicada em outubro de 2024. Na época, o documento tratou do Sagrado Coração de Jesus e alertou contra a superficialidade e o consumismo excessivo.

Semana de definições para o novo papa

Os últimos dias marcaram posicionamentos importantes de Leão 14. No domingo, 5, o papa pediu acolhimento e solidariedade aos imigrantes durante homilia. Na semana anterior, já havia criticado o tratamento "desumano" a migrantes nos Estados Unidos, em indireta ao presidente Donald Trump.

Na terça, 7, Leão 14 endossou declarações do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, sobre o conflito entre Hamas e Israel. Parolin havia criticado a comunidade internacional por estar "impotente" diante da "carnificina em curso" na Faixa de Gaza.

Após contestação de Israel, o papa replicou dizendo que Parolin "expressou muito bem a opinião da Santa Sé".