Papa Francisco reaparece diante dos fiéis na Praça de São Pedro do Vaticano

O papa Francisco, ainda convalescente de seus problemas de saúde, reapareceu neste domingo diante dos fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, ao final da missa do Jubileu dedicada aos doentes.

O pontífice de 88 anos estava isolado em sua residência no Vaticano desde 23 de março, quando deixou a Policlínica Gemelli, em Roma, após 38 dias internado devido a uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios.

Francisco foi levado em uma cadeira de rodas desde o interior da Basílica de São Pedro até o altar na praça para missas públicas e falou brevemente, com alguma dificuldade devido às cânulas nasais que usa para receber oxigênio.

"Bom domingo a todos, muito obrigado", disse Francisco aos fiéis, antes de percorrer parte da praça, distribuindo bênçãos.

Os fiéis o saudaram com emoção, aplausos e gritos de "Viva o papa!"

Depois, uma mulher leu uma mensagem em seu nome, na qual saudou "com carinho" todos os que participaram da missa do Jubileu dos Enfermos e agradeceu "do fundo do coração" pelas orações por sua saúde.

As últimas informações médicas fornecidas pela Santa Sé indicam que sua saúde está melhorando à medida que continua sua terapia medicamentosa e fisioterapia motora e respiratória.

Sua fala também está melhorando e, embora ainda precise de oxigênio por meio de cânulas nasais, o fluxo é reduzido em certos momentos do dia.

Com a convalescença do papa, as missas mais importantes estão sendo celebradas pelos cardeais, e ainda não está claro qual será o papel do pontífice nos ritos da Semana Santa.