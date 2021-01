Papa Francisco critica pessoas que trabalham contra democracia ao comentar invasão ao Capitólio

O papa Francisco disse neste sábado que as pessoas que trabalham contra a democracia têm de ser condenadas, independentemente de quem sejam, e lições devem ser aprendidas com o ataque desta semana ao Capitólio dos EUA por apoiadores do presidente Donald Trump.

Manifestantes invadiram o prédio na quarta-feira depois que Trump os incentivou a ir ao Capitólio com afirmações infundadas de que venceu a reeleição em novembro. Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram na confusão que se seguiu.

“Fiquei atônito porque são pessoas muito disciplinadas na democracia”, disse o pontífice ao canal italiano de notícias Canale 5 em seus primeiros comentários públicos sobre os eventos.

“Sempre há algo que não está funcionando… (com) as pessoas trilhando um caminho contra a comunidade, contra a democracia, contra o bem comum”, declarou o papa, que acrescentou: “Sim, isso precisa ser condenado, esse movimento, não importa quem esteja envolvido nele.”

Francisco afirmou que a violência pode explodir em qualquer lugar e que é importante entender o que deu errado e aprender com a história.

“Grupos (marginais) que não estão bem inseridos na sociedade mais cedo ou mais tarde cometerão esse tipo de violência”, disse ele.