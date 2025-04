Papa Francisco: 38 dias no hospital, alta e morte após atos da Semana Santa

A morte do papa Francisco, nesta segunda-feira, aos 88 anos, ocorreu após 38 dias de internação no hospital Gemelli, em Roma. Ele havia recebido alta no dia 23 de março, após um período de grande preocupação com seu estado de saúde.

Francisco foi internado em 14 de fevereiro de 2025 por problemas respiratórios, que evoluíram para uma pneumonia bilateral e múltiplas crises respiratórias — duas delas consideradas graves.

Após receber alta, o pontífice continuou o tratamento na Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano.

Internação no hospital Gemelli

14 de fevereiro – Papa é internado no hospital Gemelli para exames e tratamento de bronquite. Diagnóstico inicial aponta infecção respiratória e febre leve.

17 de fevereiro – Exames indicam infecção polimicrobiana no trato respiratório. Vaticano informa necessidade de hospitalização prolongada.

18 de fevereiro – Quadro evolui para pneumonia bilateral. Terapia medicamentosa é intensificada.

19 de fevereiro – Papa apresenta leve melhora, mas permanece estável.

21 de fevereiro – Médico responsável diz que o papa ainda “não está fora de perigo”.

22 de fevereiro – Situação se agrava: Francisco sofre crise asmática prolongada, precisa de oxigênio de alto fluxo e transfusões devido a trombocitopenia e anemia.

23 a 28 de fevereiro – Estado continua crítico com episódios de insuficiência renal leve e broncoespasmo. Aos poucos, Francisco responde ao tratamento.

1º a 4 de março – Papa alterna ventilação mecânica e oxigenação nasal. Crises respiratórias são controladas com fisioterapia.

11 de março – Radiografia confirma melhora no quadro pulmonar.

16 a 21 de março – Vaticano divulga primeira imagem do papa. Ele aparece celebrando missa. Ventilação é suspensa gradualmente.

23 de março – Papa recebe alta médica e aparece na janela do hospital para saudar os fiéis.

Após a alta: aparições e últimos compromissos

7 de abril – Retorna à Praça de São Pedro, em cadeira de rodas e com oxigênio nasal, durante missa do Jubileu dos Enfermos.

9 de abril – Recebe os reis do Reino Unido, Carlos III e Camila.

10 de abril – Visita a Basílica de São Pedro para orar diante da tumba de Pio X.

13 de abril – Acompanha o Domingo de Ramos, sem oxigênio nasal, e saúda fiéis.

15 de abril – Delegação de ritos da Semana Santa a dois cardeais.

16 de abril – Agradece pessoalmente os profissionais de saúde que o trataram.

17 a 20 de abril – Participa de forma simbólica dos ritos da Semana Santa. No Domingo de Páscoa, concede a bênção Urbi et Orbi e condena a “corrida armamentista”. Encontra-se com o vice-presidente dos EUA, JD Vance.

Último dia