Papa ficará internado por pelo menos mais uma semana, diz equipe médica

O Papa Francisco permanecerá internado por pelo menos mais uma semana no Hospital Gemelli, em Roma. A equipe médica informou, nesta sexta-feira, 21, que ele segue em recuperação, mas destaca sua condição frágil devido à idade.

A prorrogação da internação reforça precauções médicas, apesar de o papa seguir trabalhando normalmente, lendo e assinando documentos. Ele apresenta boa resposta ao tratamento para pneumonia.

A entrevista coletiva no hospital foi uma sugestão do próprio pontífice, que deseja manter transparência sobre sua recuperação.

Histórico de internações e quadro de saúde atual

O papa Francisco foi internado após uma sequência de problemas respiratórios, evidenciados até em eventos públicos. Os médicos o diagnosticaram com uma infecção polibacteriana, na segunda-feira, e com uma pneumonia nos dois pulmões, na quarta, o que exigia um tratamento mais intensivo devido à sua “condição clínica complexa”.

Contudo, o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, disse na última quarta-feira, 18, que o pontífice passou uma noite tranquila, conseguiu se levantar por conta própria e caminhar até uma poltrona no quarto, e que tomou café da manhã normalmente. Uma fonte do Vaticano afirmou à agência AFP que o coração de Francisco “está aguentando muito bem”, e que ele “está respirando por conta própria”, embora o uso de assistência mecânica não esteja descartado.

O pontífice, que foi internado quatro vezes nos últimos quatro anos, já enfrentou uma pneumonia em março de 2023, que lhe rendeu uma hospitalização de urgência, e foi determinada como uma forma “aguda e grave” da doença, “localizada na parte inferior dos pulmões”. Na época, em conversa com repórteres após sua alta, afirmou ter se lembrado do que lhe disse um fiel anos antes: “Padre, eu vi a morte chegando, e ela é feia, hein!”.

Nos dois anos seguintes, a saúde do argentino se deteriorou, com acidentes domésticos e os problemas nos joelhos e quadris fazendo com que precisasse se locomover uma cadeira de rodas, enquanto ostentava uma aparência cada vez mais cansada. As baixas temperaturas na Itália também são mais propícias a doenças respiratórias, o que fez com que os médicos, de acordo com a agência Ansa, lhe recomendassem evitar qualquer tipo de contato com o ar fresco nesses meses de inverno.

Em 2024, mesmo com problemas de saúde, ele fez uma viagem de 12 dias por quatro países da Ásia e Oceania, a maior de seu papado em duração e distância. No ano passado, o Vaticano afirmou que ele tem a intenção de viajar à Turquia este ano, e antes da internação tinha prevista uma intensa agenda relacionada ao Ano do Jubileu da Igreja Católica. Seus próximos eventos públicos foram cancelados.

