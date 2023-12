Papa denuncia 'situação humanitária desesperadora' em Gaza

Em sua mensagem de Natal, nesta segunda-feira, 25, o papa Francisco denunciou "a situação humanitária desesperadora" dos palestinos de Gaza, pediu a libertação dos reféns que estão sob poder do Hamas e um cessar-fogo entre o movimento islamista e Israel.

"Tenho no coração a dor pelas vítimas do ataque execrável de 7 de outubro e renovo um apelo urgente para a libertação daqueles que ainda são mantidos como reféns", afirmou no Vaticano o pontífice argentino de 87 anos, durante a tradicional bênção "urbi et orbi" ("à cidade e ao mundo").

"Suplico que cessem as operações militares, com suas consequências dramáticas de vítimas civis inocentes, e que a situação humanitária desesperadora seja remediada, permitindo a chegada de ajuda", acrescentou, diante de milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro.

Guerra na Faixa de Gaza

A situação humanitária na Faixa de Gaza, onde 85% da população foi obrigada a abandonar suas casas, é catastrófica, segundo a ONU, 80 dias após o início da guerra entre Israel e Hamas.

A ajuda humanitária chega a conta-gotas no território cercado, através da fronteira com o Egito e do posto fronteiriço israelense de Kerem Shalom.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas após o ataque sem precedentes de 7 de outubro, quando quase 1.140 pessoas foram assassinadas, a maioria civis. Os milicianos do movimento islamista também sequestraram 240 pessoas e 129 permanecem como reféns em Gaza, segundo o governo de Israel.

Os bombardeios israelenses deixaram mais de 20.400 mortos em Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Hamas, que governa o território palestino desde 2007.

"Que não se siga alimentando a violência e o ódio, mas que se encontre uma solução para a questão palestina, por meio de um diálogo sincero e perseverante entre as partes, sustentado por uma forte vontade política e o apoio da comunidade internacional", pediu o papa, durante uma mensagem em que enfatizou o lema "não à guerra, sim à paz".

"Paz para a Ucrânia"

Como acontece a cada ano durante a mensagem tradicional, o líder espiritual do total de 1,3 bilhão de católicos no mundo mencionou os principais conflitos e zonas de tensão no planeta.

O bispo de Roma fez referência ao "martirizado" povo da Síria e pediu paz para a Ucrânia, no momento em que se aproxima o segundo aniversário da invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

Na ex-república soviética, milhões de ortodoxos celebraram o Natal em 25 de dezembro, e não em 7 de janeiro como era habitual até agora para seguir a tradição da Igreja Ortodoxa Russa, o que estabelece uma ruptura em plena guerra com Moscou.

Francisco também recordou "as tensões e os conflitos que perturbam as regiões do Sahel, do Chifre da África e o Sudão, além de Camarões, República Democrática do Congo e Sudão do Sul".

