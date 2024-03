Palestinos morrem afogados ao tentar alcançar ajuda humanitária em Gaza

Doze pessoas morreram afogadas enquanto tentavam alcançar alimentos e insumos que caíram no Mar Mediterrâneo, durante uma tentativa de entrega de ajuda humanitária aerotransportada em Gaza. A informação foi confirmada por autoridades do enclave palestino, que pediram pelo fim da entrega por via aérea e o aumento das entregas por via terrestre.

As pessoas entraram na água a partir de uma praia no norte de Gaza, na tarde de segunda-feira, para alcançar as entregas enviadas pelo ar, de acordo com Ahmed Abu Qamar, pesquisador do EuroMed Rights, um grupo de direitos humanos baseado em Gaza, que disse ter falado com testemunhas. Ele também disse que pelo menos uma pessoa ficou presa em um paraquedas.

Ajuda que chega de paraquedas

De acordo com autoridades de Gaza, outras seis pessoas morreram em um tumulto, após a retirada da ajuda humanitária do mar. O Hamas pediu a suspensão das operações aéreas e pediu a abertura do mais acessos terrestres para a chegada de ajuda humanitária.