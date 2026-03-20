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Palácio Gyeongbokgung: conheça o lugar em que o BTS vai fazer seu show de retorno

Construído em 1395, Gyeongbokgung foi palco de eventos políticos, destruições e reconstruções que marcaram a história da Coreia do Sul

Palácio Gyeongbokgung: conheça a história do edifício que vai ser palco do retorno do BTS neste sábado, 21 (Reprodução/Freepik)

Palácio Gyeongbokgung: conheça a história do edifício que vai ser palco do retorno do BTS neste sábado, 21 (Reprodução/Freepik)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de março de 2026 às 16h21.

Última atualização em 20 de março de 2026 às 16h21.

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O BTS retorna aos palcos neste sábado, 21, em Seul, após um hiato iniciado em 2022 para que os integrantes pudessem cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. No show que marca o retorno, o grupo vai se apresentar com formação completa para divulgar o novo álbum “ARIRANG”.

O espetáculo ocorre no Palácio Gyeongbokgung, no centro da capital sul-coreana, e deve reunir cerca de 260 mil pessoas, além de transmissão global pela Netflix.

Construído no século XIV, o complexo atravessou invasões, ocupações estrangeiras e projetos de reconstrução que ajudam a explicar sua relevância atual.

Esta foto, tirada em 16 de março de 2026, mostra visitantes vestindo hanbok (trajes tradicionais coreanos) tirando uma selfie em frente ao Portão Gwanghwamun, o portão principal do Palácio Gyeongbokgung, em Seul. A maior boy band do mundo está programada para um show de retorno em 21 de março, após um hiato de quase quatro anos para que o septeto cumprisse o serviço militar obrigatório

O Gyeongbokgung foi construído em 1395, três anos após a fundação da dinastia Joseon, que reorganizou o Estado coreano após a queda da dinastia Goryeo, e serviu como principal palácio da dinastia Joseon. É considerado o maior entre os cinco grandes palácios históricos da Coreia do Sul.

O complexo foi sede de coroações e atividades administrativas do reino. Seu nome pode ser traduzido como “palácio grandemente abençoado pelo céu”. O edifício também ficou conhecido como “Palácio do Norte” devido à sua posição geográfica na capital histórica.

História do Palácio Gyeongbokgung

O palácio foi destruído durante invasões no século XVI e permaneceu em ruínas por mais de 270 anos. Durante a ocupação japonesa na Coreia do Sul, mais de 90% das estruturas foram demolidas.

A reconstrução ocorreu no século XIX, com um complexo que chegou a ter mais de 500 edifícios. Hoje, projetos de restauração seguem em andamento.

O Gyeongbokgung é um dos principais símbolos da soberania coreana e da herança da dinastia Joseon. O local abriga estruturas como pavilhões usados para banquetes reais e rituais diplomáticos.

Esta foto, tirada em 16 de março de 2026, mostra pessoas visitando o Portão Gwanghwamun (à esquerda), o portão principal do Palácio Gyeongbokgung, em Seul. A maior boy band do mundo está programada para um show de retorno em 21 de março, após um hiato de quase quatro anos para que o septeto cumprisse o serviço militar obrigatório — e enquanto o país passava por momentos traumáticos.

Durante o reinado do rei Sejong, no século XV, o palácio esteve associado à criação do sistema de escrita coreano, o Hangul. O novo alfabeto substituiu o uso de caracteres chineses.

O espaço ocupa 409 mil , com funções que incluíam residências reais, áreas administrativas e espaços para cerimônias oficiais.

Hoje, o palácio é um dos marcos mais visitados de Seul e permanece como referência histórica e cultural do país.

Estrutura para o show

Após iniciar a apresentação no Palácio Gyeongbokgung, o grupo seguirá em direção à Praça Gwanghwamun por um trajeto chamado “Caminho do Rei”, em referência à dinastia Joseon.

Trabalhadores preparam o palco para o show de retorno do grupo masculino de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às suas raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia para o show de retorno ao ar livre no coração de Seul.

Cerca de 15 mil ingressos foram disponibilizados e esgotados imediatamente. O restante do público acompanhará o evento em áreas abertas ao redor do percurso.

As autoridades mobilizaram cerca de 6.700 policiais e 8.200 agentes de segurança, além de equipes antiterrorismo. O Palácio Gyeongbokgung e o Museu Nacional do Palácio estarão fechados durante o evento.

Trabalhadores preparam o palco para o show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 19 de março de 2026. O BTS, a maior boy band do mundo, se reúne no palco em 21 de março, em um espetáculo de K-pop assistido por centenas de milhares de fãs no centro de Seul e por milhões online em todo o planeta.

Onde assistir ao show?

O show do BTS será transmitido ao vivo pela Netflix para cerca de 190 países.

No horário de Brasília, a exibição começa às 8h. A plataforma oferecerá diferentes ângulos de câmera para acompanhar a apresentação.

Português (Brasil) Inglês Tcheco People sit on the stairs displaying the BTS logo near the venue for the comeback concert of K-pop boy group BTS at Gwanghwamun Square in Seoul on March 20, 2026. K-pop megastars BTS released a new album on March 20, billed as reflecting the maturing boy band's Korean roots and identity, as buzz built ahead of their open-air comeback concert in the heart of Seoul. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) People sit on the stairs displaying the BTS logo near the venue for the comeback concert of K-pop boy group BTS at Gwanghwamun Square in Seoul on March 20, 2026. K-pop megastars BTS released a new album on March 20, billed as reflecting the maturing boy band's Korean roots and identity, as buzz built ahead of their open-air comeback concert in the heart of Seoul. 395 Pessoas sentam-se nas escadas que exibem o logotipo do BTS perto do local do show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia antes do show de retorno ao ar livre no coração de Seul.

Pessoas observam telas eletrônicas que anunciam o show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às suas raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia para o show de retorno ao ar livre no coração de Seul.

 

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