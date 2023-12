Palácio de Versalhes é evacuado após ameaça de bomba na França

Um dos monumentos franceses mais visitados do país, o Palácio de Versalhes precisou ser evacuado após uma ameaça de bomba na manhã desta quarta-feira, antes de reabrir no meio do dia. Cerca de 2 mil visitantes tiveram que deixar o lugar.

"Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes está evacuando os visitantes e reabrirá assim que as verificações forem concluídas. Obrigado pela sua compreensão", publicou a conta oficial do Palácio em uma rede social, às 10h20, no horário local (6h20 no horário de Brasília).

Às 12h50, no horário local (9h, no horário de Brasília), uma atualização: "As verificações estão feitas, e os visitantes poderão voltar a entrar no Palácio em breve." Veja:

Caso tem sido recorrente na França. Em outubro desse ano, o Palácio de Versalhes foi evacuado sete vezes dentro de oito dias por diferentes ameaças de bombas.

O histórico de terrorismo na França ocupa um espaço na memória coletiva do país. Ataques jihadistas deixaram um grande número de vítimas nos últimos anos, criando uma associação quase imediata entre símbolos culturais franceses, como o jornal satírico Charlie Hebdo e o teatro Bataclan, a atentados terroristas célebres. Diversos outros casos menos famosos, mas também letais, deixaram um rastro de morte em Paris, Nice e outras cidades do país.