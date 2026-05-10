Países com 2,8 bilhões de habitantes não têm acordos para transmitir jogos da Copa

Milhões de fãs de futebol nas duas nações mais populosas do mundo podem não ser capazes de acompanhar os jogos da Copa do Mundo da FIFA ao vivo no mês que vem, devido a imbróglios em negociações sobre direitos de transmissão na Índia e uma falta de posicionamento na China.

De acordo com fontes anônimas com conhecimento do assunto que falaram com a Reuters, ofertas de US$ 20 milhões – apenas uma fração do preço pedido pela FIFA para direitos de transmissão, inicialmente de US$ 100 milhões – foram feitas e recusadas na Índia por uma empreitada conjunta entre a Disney e o conglomerado multinacional indiano Reliance Industries. Além disso, a sede da Sony no país também cogitou fazer uma oferta, mas não avançou com o plano.

Na edição de 2022, o preço dos direitos de transmissão na Índia foi de US$ 60 milhões, uma cifra que fontes estimam ser novamente o preço mínimo. Outra fonte diz à Reuters que a Disney-Reliance está relutante para comprar os direitos, visto que o esporte mais popular na Índia não é o futebol, mas o críquete, e que, devido à localização dos jogos nos EUA, a maioria dos eventos acontecerá após a meia-noite no horário indiano.

"O futebol é um segmento de nicho na Índia", disse a fonte.

Por sua vez, a China ainda não se pronunciou oficialmente sobre sua intenção de transmitir os jogos. Segundo dados da FIFA, o país representou, sozinho, 49,8% de todas as horas assistidas em plataformas digitais e redes sociais durante a copa de 2022. Em termos de audiência de televisão, a China e a Índia representaram 17,7% e 2,9% dos telespectadores, respectivamente, totalizando 22,6% do público global.

Acordo com mais de 180 países e territórios

Até o momento, a organização futebolística já confirmou direitos de transmissão em mais de 180 países e territórios pelo mundo, disse a FIFA em um comunicado para a Reuters. Todavia, "As negociações na China e na Índia sobre a venda dos direitos de mídia para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 estão em andamento e devem permanecer confidenciais nesta fase", diz o comunicado.

Refletindo isso, tanto a Disney-Reliance quanto a Sony também não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Mesmo assim, a falta de um acordo fechado com duas das principais fontes de audiência, a poucas semanas do início da Copa, é algo pouco usual – tanto em 2018 quanto em 2022, a transmissora estatal chinesa CCTV, por exemplo, conseguiu direitos com antecedência e já estava transmitindo anúncios de patrocinadores a essa altura, nas vésperas do evento.

Todavia, a CCTV – que aproveita longo alcance e forte influência na mídia chinesa, mesmo além da televisão – não se posicionou, e nem comentou a respeito publicamente. Como início no dia 11 de julho, as transmissoras terão apenas cerca de cinco semanas para fechar um acordo, montar a infraestrutura de transmissão e concluir um inventário de itens patrocinados, como camisas oficiais, ingressos e demais mercadorias, para a venda.