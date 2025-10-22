País 'mais feliz do mundo' tem pior desemprego em 15 anos

A taxa de desemprego na Finlândia, tida em alguns levantamentos como o 'país mais feliz do mundo', permaneceu em 9,9% em setembro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statistics Finland) e divulgados pela Reuters nesta terça-feira, 21.

O índice, que havia sido revisado ligeiramente para baixo em relação ao valor preliminar de agosto (10,0%), continua entre os mais elevados da Europa.

Mesmo com os números ruins, outra estatística chama a atenção, mas pelo lado positivo: no ano passado, a Finlândia foi escolhida como o país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva no Relatório Mundial da Felicidade (ONU). O reconhecimento está mais relacionado a indicadores de qualidade de vida.

Crise e guerra na Ucrânia afetam economia

Segundo a Reuters, a crise prolongada do custo de vida tem levado aposentados a retornarem ao mercado e pressionado o grupo de trabalhadores de 25 a 44 anos, faixa etária mais afetada pela perda de empregos.

Mesmo com o recuo na taxa não ajustada de desemprego do terceiro trimestre — que passou de 10,2% para 9,2% em relação ao trimestre anterior —, o índice continua acima dos 7,8% registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo o órgão de estatísticas, essa é a maior taxa em pelo menos 15 anos.

Entre os países da zona do euro, apenas a Espanha tem uma taxa de desemprego mais alta. Por outro lado, o número de pessoas desempregadas na Espanha caiu levemente em setembro, o que pode indicar uma melhora gradual no mercado de trabalho local.

Os dados da Finlândia consideram pessoas entre 15 e 74 anos e são ajustados para variações sazonais.