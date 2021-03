Pacote de US$ 1,9 trilhão ajudará a salvar vidas durante a pandemia, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nanci Pelosi, disse que a aprovação de um pacote de ajuda de US$ 1,9 trilhão ajudará a salvar vidas e garantirá meios para subsistência dos norte-americanos durante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

"O Plano de Resgate Americano dá um grande passo em frente para derrotar o vírus e fornecer ajuda às famílias e pequenas empresas necessitadas", disse em nota à imprensa neste sábado (6).

Pelosi também afirmou que as medidas adotadas pelo governo para enfrentamento da pandemia ajudarão as crianças voltarem às escolas em segurança e colocará os trabalhadores de volta nos empregos. "O Plano de Resgate Americano é um farol de esperança para as famílias da América".

Pacote



Na tarde deste sábado, o Senado dos Estados Unidos aprovou a legislação que prevê US$ 1,9 trilhão em estímulos fiscais para atenuar os efeitos econômicos da pandemia. A medida foi aprovada por 50 votos a 49, e agora será analisado pela Câmara dos Representantes, que precisa decidir se aceitará as revisões feitas pelos senadores. As mudanças incluem a eliminação do aumento do salário mínimo a US$ 15 por hora e a redução do acréscimo no auxílio-desemprego, de US$ 400 para US$ 300.

"A Câmara espera agora ter uma votação bipartidária sobre esta legislação que salva vidas, e exorta os republicanos a se juntarem a nós em reconhecimento da realidade devastadora deste vírus vicioso e da crise econômica", disse Pelosi.