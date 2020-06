Ovni causa alvoroço no Japão; veja foto

Um misterioso objeto voador semelhante a um globo foi visto no norte do Japão, causando alvoroço na população e nas autoridades.

Este objeto não identificado foi visto pela primeira vez na manhã de quarta-feira, quando moradores da cidade de Sendai, no norte do país, divulgaram imagens nas mídias sociais.

“Essa coisa branca não se move. O que é isso? Alguém pode me explicar?”, escreveu um internauta, com a hashtag “objeto voador não identificado” em japonês.

As autoridades disseram que ficaram surpresas com esse objeto. Algumas imagens de perto, tiradas por vizinhos e pela mídia local, pareciam mostrar um globo com uma hélice.

“O objeto parece um balão para observar o clima, mas não é nosso”, disse à AFP nesta quinta-feira um responsável do escritório de Sendai da Agência Meteorológica do Japão.

A polícia local informou que enviou um helicóptero para confirmar a presença do objeto, mas também não conseguiu definir o que era, mesmo depois de consultar outras autoridades.

Já o Departamento Aeronáutico da Universidade Kyushu negou que o dispositivo fosse deles, depois que rumores circularam sobre o assunto.

Shinichiro Higashino, um professor associado ao departamento, explicou à Fuji TV que imagens mais próximas do objeto pareciam indicar que ele tinha painéis solares.

“É possível estar fazendo observações científicas, ou supervisionando alguma coisa”, disse.

O objeto misterioso estava em todas as redes de notícias e até foi objeto de uma pergunta ao porta-voz do governo em sua entrevista coletiva diária.

Yoshihide Suga disse que o governo estava ciente do objeto, mas descartou a possibilidade de causar danos, ou ser obra de governos estrangeiros.

O enigma certamente durará, já que o objeto se dirigiu para o Pacífico, onde as autoridades perderam o rastro.