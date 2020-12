Outra variante do coronavírus é encontrada na Nigéria, diz agência africana

Outra nova variante do coronavírus parece ter surgido na Nigéria, disse o chefe do órgão de controle de doenças da África nesta quinta-feira, alertando que são necessárias mais investigações.

A notícia chega depois que Reino Unido e África do Sul registraram novas variantes do vírus SARS-CoV-2 que parecem ser mais contagiosas, levando a novas restrições de viagens e turbulência nos mercados.

“É uma linhagem separada da do Reino Unido e das linhagens da África do Sul”, disse John Nkengasong, diretor do Centro Africano para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em entrevista coletiva online de Addis Abeba.

A detecção das novas variantes na Nigéria e na África do Sul levou a uma reunião de emergência do CDC africano nesta semana, afirmou Nkengasong.

O número de casos de covid-19 está aumentando na Nigéria e na África do Sul. Na semana passada, a Nigéria registrou uma elevação de 52% nos casos e a África do Sul 40%, segundo Nkengasong.

Ele disse que não há evidências de que a nova variante esteja contribuindo para o aumento da transmissão na Nigéria, mas alertou que o país faz menos vigilância genômica do que o Reino Unido.

O CDC da Nigéria não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as declarações de Nkengasong.