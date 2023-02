Otan promete reforçar apoio político e prático à Ucrânia na guerra contra Rússia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirma que está ampliando o apoio "político e prático" para a Ucrânia se defender da invasão da Rússia, em comunicado para marcar um ano do confronto. A aliança diz que manterá o apoio a Kiev "pelo tempo que for necessário" para que a Ucrânia "prevaleça".

A Otan afirma que continua a apoiar os esforços de longo prazo da Ucrânia para garantir "seu futuro livre e democrático". E reafirma o apoio incondicional à independência do país, sua soberania e integridade territorial "dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas".