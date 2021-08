Otan mantém presença diplomática em Cabul; embaixadas são evacuadas

A Otan está mantendo sua presença diplomática em Cabul e ajudando a manter o aeroporto da cidade funcionando, disse um funcionário da Otan à Reuters no domingo, enquanto os insurgentes do Talibã entraram na capital afegã.

"A Otan está constantemente avaliando os desenvolvimentos no Afeganistão", disse o funcionário , acrescentando que a segurança do pessoal da aliança era fundamental e a organização continuaria a se ajustar conforme necessário.

Insurgentes do Talibã entraram em Cabul no domingo e disseram que esperavam assumir o poder em alguns dias.

Depois de quase duas décadas, a Otan concluiu neste verão as operações militares no Afeganistão e retirou a maioria das tropas do país, da mesma forma que os Estados Unidos esperavam terminar a retirada de todas as suas tropas até setembro.

Blinken disse que Washington investiu bilhões de dólares em quatro administrações dos EUA nas forças do governo afegão, dando-lhes vantagens sobre o Taleban, mas eles não conseguiram impedir o avanço do Taleban.

Em uma entrevista à CNN, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os EUA não têm intenção em permanecer no país.

"O fato é que vimos que a força não conseguiu defender o país", disse Blinken. "E isso aconteceu mais rapidamente do que prevíamos."

Retirada

Desde a aproximação do Talibã da capital afegã, boa parte das representações diplomáticas começaram a evacuar seus funcionários. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse neste domingo que o staff da embaixada seria levado para o aeroporto. A previsão é que a maioria seja retirado do país em até dois dias.

Outros países com presença diplomática no Afeganistão também começaram a preparar a retirada de seu pessoal. Entre eles, Alemanha, França, Canadá, Reino Unido e Suécia, entre outros.

Por enquanto, forças da Otan e dos Estados Unidos ainda fazem a segurança do aeroporto de Cabul.

