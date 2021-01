Projeções colocam Ossoff como segundo democrata eleito na Geórgia; falta confirmação

Projeções indicam que o candidato democrata Jon Ossoff levou a segunda das duas vagas em disputa no Senado da Geórgia. Segundo a Decision Desk HQ, em projeção que é usada pelo site Business Insider, o democrata não tem mais chances de ser ultrapassado.

Ossoff, que lidera por margem de 0,4% dos votos, também declarou vitória nesta manhã, mas ainda é possível que haja mudança no resultado diante da diferença pequena entre os candidatos.

Veículos como a Associated Press, a CNN e o jornal The New York Times, que costumam ser referência nas decisões de projetar a vitória de candidatos nos Estados Unidos, ainda não divulgaram posições.

Ossoff lidera contra o republicano David Perdue, atual ocupante do cargo. Às 11h13, quando foi divulgada a projeção da Decision Desk HQ, Ossoff tinha 50,19% dos votos, ante 49,81% de Perdue, com diferença de cerca de 16.000 votos.

Ossoff, aos 33 anos, pode se tornar o candidato mais jovem eleito em quase cinco décadas, desde o próprio Joe Biden, que foi eleito senador em 1973 em Delaware quando tinha apenas 30 anos.

Mais cedo, os principais veículos americanos já haviam confirmado a vitória do reverendo Raphael Warnock, de 51 anos, primeiro senador negro eleito na história da Geórgia. Warnock, que é da mesma igreja em que Martin Luther King foi pastor, teve 50,6% dos votos ante 49,4% do republicano Kelly Loeffler.

A Geórgia tem sido palco de eleições acirradas. Na eleição presidencial em novembro, o presidente Joe Biden venceu por pouco mais de 11.000 votos, em disputa também acirrada contra o presidente Donald Trump.

Naquela eleição, boa parte do Senado nos Estados Unidos foi eleita no restante do país, mas a disputa no Senado da Geórgia ficou para o segundo turno justamente por ter tido margem pequena entre os candidatos, uma vez que regras do estado exigem vantagem maior no primeiro turno.

Se confirmadas as vitórias após possíveis pedidos de recontagem nos próximos dias, será a primeira vez que a Geórgia elege senadores democratas desde a década de 1990.

A eleição também se tornou importante por definir a maioria no Senado, que impactará na governabilidade do presidente eleito Joe Biden. Se obtiverem as duas cadeiras da Geórgia, os democratas igualam os republicanos em número, com 50 senadores. Dessa forma, um possível desempate nas futuras decisões do Senado, nesse caso, ficaria para a vice-presidente Kamala Harris, o que favorece os democratas.

Em entrevista à rede de televisão CNN, Gabriel Sterling, que é republicano e um dos principais oficiais do sistema eleitoral na Geórgia, disse avaliar que Ossoff manterá a dianteira, mas que não está claro se a margem será grande o suficiente para evitar uma recontagem.

Pesam a favor do candidato democrata o fato de que parte dos votos contados com mais atraso costuma ser enviada pelo correio ou votações antecipadas, modalidades que têm sido mais usadas pelos eleitores democratas, enquanto republicanos têm votado preferencialmente no dia exato da eleição e de forma presencial. Na apuração da eleição presidencial de novembro, que durou uma semana, Biden saiu perdendo na Geórgia e virou dias depois com a contabilização dos votos pelo correio.

No Twitter, Ossoff publicou uma postagem declarando vitória, sem aguardar as demais confirmações. “É com humildade que eu agradeço à população da Geórgia por me eleger para servir o Senado dos Estados Unidos”.

A eleição na Geórgia acontece ainda em meio aos polêmicos áudios do presidente Trump divulgados no fim de semana. O presidente apareceu em uma ligação pressionando o secretário de Estado na Geórgia a reaver os resultados da eleição. “Eu só quero encontrar 11.780 votos”, disse, se referindo à derrota contra Biden na eleição presidencial, na qual alega fraude.

Outrora tradicionalmente republicano, o estado é agora um “trabalho em andamento” para os democratas, disse em entrevista à EXAME antes da eleição o cientista político Charles Bullock, professor da Universidade da Geórgia. “A vitória de Biden na Geórgia não indica que seja um estado azul”, diz, se referindo à cor do Partido Democrata. “Mas o estado está ficando mais balanceado em termos de partidarismo.”

Ambos os candidatos democratas na Geórgia acenam para um crescente eleitorado jovem e engajado, ganhando vantagem sobretudo nos centros urbanos, enquanto os republicanos ganham entre os mais velhos e em cidades menores. Mudanças demográficas, com mais eleitores jovens nas cidades, são parcialmente responsáveis pelo resultado positivo aos democratas na Geórgia e em outros estados no Sul americano — além da Geórgia, Biden venceu também no Arizona, ambos pela primeira vez desde Bill Clinton na década de 1990.

*Mais informações em instantes