Os 7 países que mais vão crescer em 2024, segundo o FMI

A Índia deve ter o maior crescimento entre as maiores economias globais em 2024, seguida por vários países asiáticos, mostram dados do FMI (Fundo Monetário Internacional).

No relatório World Economic Outlook, divulgado nesta terça, 30, o fundo divulgou as expectativas de crescimento para as maiores economias globais. A Índia deverá crescer 6,5% no ano, após subir estimados 6,7% em 2023 e 7,2% em 2022.

A lista dos maiores crescimentos tem ainda Filipinas (6%), Indonésia (5%), China (4,6%), Tailândia (4,4%), Malásia (4,3%) e Turquia (4%).

Como comparação, o Brasil deve crescer 1,7% neste ano, projeta o fundo.

O FMI aponta que o crescimento segue forte na Índia por causa da força da demanda interna. E que o avanço da Ásia emergente, embora à frente de outros continentes, perde força devido à desaceleração na China, que cresceu 5,2% em 2023, estima o fundo, e deve subir 4,6% neste ano.

A lista dos maiores crescimentos, entre as grandes e médias economias:

Índia - 6,5%

Filipinas - 6%

Indonésia - 5%

China - 4,6%

Tailândia -4,4%

Malásia - 4,3%

Turquia - 4%