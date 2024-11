Os 26 países onde mais se acredita em Deus; Brasil domina o ranking

Só Deus sabe até onde vai à fé do povo brasileiro. Mas, uma pesquisa publicada pela Global Religion e, produzida pelo instituto Ipsos em 2023, pode nos ajudar a entender quais são os países onde mais se acredita em Deus em todo o planeta.

De acordo com dados da pesquisa publicada pelo Global Religion, 89% dos brasileiros dizem crer em Deus, o que colocou o país em primeiro lugar no ranking ao lado da África do Sul, onde também 89% da população afirmou acreditar em Deus. Na sequência, vem a Colômbia, com 86%. Nos três casos, entre aqueles que, além de crer em Deus, têm também uma religião definida, o cristianismo é a principal religião, o que reflete o impacto histórico da colonização europeia – portuguesa no Brasil, holandesa na África do Sul e espanhola na Colômbia.

Dentre todos os países que participaram da pesquisa, o Brasil ficou 28 pontos percentuais acima da média na crença em Deus, que foi de 61%. Apenas 5% de toda a população brasileira declarou não acreditar em Deus e em "forças maiores".

No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Censo 2022 e publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra um fato curioso ligado à fé no Brasil. O país tem mais estabelecimentos religiosos (igrejas, templos, terreiros, sinagogas, entre outros) do que hospitais e escolas. Ou seja, são 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do país.

Ao mesmo tempo, algumas crenças enfrentaram forte repressão. O Código Penal de 1890, por exemplo, criminalizava práticas como magia, espiritismo e curandeirismo, e resquícios dessas restrições só foram removidos da legislação em 1985.

