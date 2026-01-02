Mundo

Os 10 países mais felizes do mundo em 2025, segundo ranking global

Novo ranque lista os países mais felizes do mundo em uma escala de 0 a 10 – países escandinavos seguem no topo

Bandeiras da Finlândia (Getty Images)

Matheus Gonçalves
Repórter

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09h31.

O Relatório Mundial da Felicidade, ou World Happiness Report, é uma organização que, por meio de colaborações com acadêmicos, firmas de consultoria e a própria ONU, busca medir os níveis de felicidade global.

A organização baseia seus levantamentos majoritariamente em uma única pergunta, chamada a escada de Cantril:

“Imagine uma escada com degraus numerados de 0 na parte inferior a 10 na parte superior. O topo da escada representa a melhor vida possível para você e a parte inferior representa a pior vida possível para você. Em que degrau da escada você diria que se encontra pessoalmente neste momento?”

Segundo o site oficial do ranking, a pergunta é considerada democrática e universal, pois, em vez de construir um índice a partir de múltiplas métricas, Escala de Cantril permite que as pessoas façam seus próprios julgamentos sobre o que é mais importante, independentemente de sua cultura ou origem.

Por não mencionar conceitos específicos como felicidade, bem-estar e alegria, a pergunta também é de fácil tradução e interpretação.

A organização entrevista cerca de 1.000 pessoas por país ao longo do ano, e leva em consideração momentos como feriados religiosos, guerras, instabilidade política, clima e outros fatores.

Por que certos países são mais felizes que outros?

Utilizando dados de 2005 em diante, a organização descobriu que um conjunto de seis fatores representa mais de três quartos da variação total do nível de felicidade entre países.

Esses são:

  • Ter alguém de confiança em quem você pode contar;
  • PIB per capita;
  • Expectativas de vida longas e saudáveis;
  • Liberdade para fazer escolhas pessoas;
  • Generosidade;
  • Baixos níveis de corrupção

Sobre os fatores, a organização diz:

“Os seis fatores refletem o que tem sido amplamente encontrado na literatura científica para explicar as diferenças nas avaliações de vida ao nível nacional. Algumas variáveis importantes, como desemprego ou desigualdade, não aparecem porque ainda não há dados internacionais comparáveis disponíveis para toda a amostra de países.

No entanto, nossa pesquisa mostrou que a desigualdade de bem-estar afeta mais as avaliações médias de vida do que a desigualdade de renda.”

Aqui estão os 10 países mais felizes com base na escala de 0 a 10 da escada de Cantril que os habitantes dizem sentir.

Os 10 países mais felizes de 2025

  1. Finlândia – Avaliação de vida: 7,73
  2. Dinamarca – Avaliação de vida: 7,52
  3. Islândia – Avliação de vida: 7,51
  4. Suécia – Avaliação de vida: 7,34
  5. Holanda – Avaliação de vida: 7,30
  6. Costa Rica – Avaliação de vida: 7,27
  7. Noruega – Avaliação de vida: 7,26
  8. Israel – Avaliação de vida: 7,23
  9. Luxemburgo – Avaliação de vida: 7,12
  10. México – Avaliação de vida: 6,97

Dos 10 primeiros colocados, 5 são países escandinavos. O Brasil se encontra na posição de número 36, com uma avaliação de vida de 6,49 – maior do que El Salvador, em 37º, e menor do que a Romênia, a 35ª colocada. Notavelmente, o Brasil é mais feliz do que países consideravelmente mais desenvolvidos, como Japão (55º lugar) e Coreia do Sul (58º lugar).

O último país é o Afeganistão, com uma avaliação de apenas 1,36. No total, 147 países foram pesquisados na mais recente edição do levantamento.

