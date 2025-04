Órgão britânico diz que banheiros femininos não são para mulheres trans O regulador afirmou que mulheres transgêneros não devem ter permissão para usar serviços reservados para mulheres em lojas, restaurantes ou hospitais

Londres: "Plano de Ação para Oportunidades em IA" do governo do Reino Unido não apenas visa a liderança no desenvolvimento, mas enfatiza a aplicação da IA para melhorar os serviços públicos (Lucas Davies/Unsplash)