Oposição de Bangladesh denuncia prisão de seus líderes pela polícia

Os dois líderes do principal partido de oposição de Bangladesh foram detidos pela polícia na manhã desta sexta-feira, 9, disse um porta-voz do partido, na véspera de uma manifestação para pedir a renúncia do primeiro-ministro.

De acordo com o porta-voz do Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), seu secretário-geral, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, e o ex-ministro Mirza Abbas foram presos em suas casas às 03h00 locais (16h00 de quinta-feira, no horário de Brasília).

"Eles eram policiais à paisana. Alamgir conhecia sua identidade. Eles disseram que o estavam levando embora por ordem do alto comando", disse Zahiruddin Swapan.

A AFP não conseguiu entrar em contato imediatamente com a polícia.

Nos últimos meses, um movimento de protesto eclodiu no país contra cortes de energia e preços de combustível para pedir a renúncia do primeiro-ministro Sheikh Hasina e a convocação de novas eleições.

Na quarta-feira, uma pessoa foi morta e muitas ficaram feridas depois que a polícia disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo em Daca contra milhares de apoiadores do BNP que se preparavam para o protesto de sábado.

O porta-voz do partido disse que a polícia deteve "cerca de 2.000" ativistas e simpatizantes para reprimir a manifestação de sábado.

Quinze embaixadas ocidentais divulgaram um comunicado na terça-feira pedindo ao país que permita a liberdade de expressão, assembleias pacíficas e eleições livres.

Observadores independentes indicaram que as duas últimas eleições gerais, nas quais o BNP foi dizimado, foram fraudadas pelo governo de Hasina.

