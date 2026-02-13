Oposição conquista maioria e deve assumir governo em Bangladesh

O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) conquistou ampla vitória nas primeiras eleições realizadas no país desde a revolta popular de 2024. Segundo resultados oficiais divulgados nesta sexta-feira, a legenda venceu 212 das 300 cadeiras do Parlamento, o que deixa seu líder, Tarique Rahman, próximo de assumir o cargo de primeiro-ministro.

De acordo com o primeiro secretário da Comissão Eleitoral, Akhtar Ahmed, a coalizão liderada pelo Jamaat-e-Islami ficou com 77 cadeiras. O partido islamista afirmou ter “sérias dúvidas” sobre a integridade da apuração e alegou inconsistências nos resultados preliminares, sem apresentar provas.

A votação marca a tentativa de encerrar 15 anos de governo da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina, derrubada em 2024 após uma revolta liderada por jovens e duramente reprimida. Hasina, atualmente na Índia, foi condenada à morte à revelia por crimes contra a humanidade e classificou o pleito como “ilegal”.

Além da eleição legislativa, os eleitores aprovaram em referendo um pacote de reformas institucionais com 60,26% dos votos. A proposta limita a dois os mandatos do primeiro-ministro, prevê a criação de uma Câmara Alta e amplia os poderes do presidente. O texto ainda precisa ser aprovado pelo novo Parlamento para entrar em vigor.

Antes mesmo da divulgação final, Estados Unidos e Índia parabenizaram o BNP pela vitória. O governo interino é liderado por Muhammad Yunus, vencedor do Nobel da Paz de 2006, que assumiu após a queda de Hasina.

*Com informações da AFP