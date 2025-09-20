Operação em Hong Kong desativa bomba de 227 kg da Segunda Guerra

-
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Lojista da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - vilarejo chinês
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(As ruas de Xangai, por outro ângulo)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - Pequim
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Tráfego de carros, bicicletas e motocicletas (a maior parte elétrica) nas ruas de Pequim, capital da China)
(Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
CHINA - carro eletrica - carregando -
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Carros elétricos -- e autônomos -- da Apollo Go são recarregados nas proximidades de Xangai)
CHINA - Pequim
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Um outro ângulo de Pequim, a capital da China. Cidade tem 21 milhões de habitantes)
CHINA - Jinhua - Hollywood Chinesa - Cidade cinematografica da China com escala de 1/1
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Cidade cenográfica em Hengdian, a "Hollywood Chinesa": nesse caso, uma réplica de mesmo tamanho da Cidade Proibida)
CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi. Na foto, uma mulher vestida a caráter interage com os moradores locais)
CHINA - Pequim - transito - carros
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(O trânsito em Pequim, capital da China)
CHINA - Pequim - cidade proibida - palacio
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(A vista da Cidade Proibida, em Pequim, capital da China. A Cidade Proibida foi construída em 1420 e serviu como sede de governo de mais de 20 imperadores chineses.)
Ópera Wu, tradicional na cidade de Jinhua, na China
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Artista performando uma peça da tradicional Ópera Wu, da cidade de Jinhua, na China)
CHINA - fabrica de Drones chinesa
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Fábrica da Aerospace Feipeng, nas proximidades de Xangai, que fabrica drones.)
CHINA - Feira de comidas tipicas da China em Yiwu
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Feira de comidas tipicas da China em Yiwu)
CHINA - Mercado de pequenos produtos em Yiwu China que é vendido para o mundo.
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Loja de decoração no mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos")
CHINA - xangai - churrascaria latina
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Churrascaria brasileira Latina, em Xangai, na China)
CHINA - Pequim
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Foto do cotidiano das ruas de Pequim)
CHINA - Muralha da China - turistas - turismo
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista da Muralha da China.)
CHINA
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Escadaria em Pequim, na China.)
CHINA - fabrica de descartaveis biodegradaveis feito com bagaço da cana de açucar em Yiwu
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Fábrica de embalagens descartáveis biodegradáveis feita a partir do bagaço de cana: empresa produzirá bilhões de tampas de café para a Starbucks.)
CHINA - baidu carro autonomo
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Carro autônomo em movimento da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)
CHINA Baidu
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Carro autônomo da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)
Trem-bala em Xangai, China
(Plataforma na estação do trem bala de Xangai que leva a Pequim. A viagem, de mais de 1.000, dura pouco menos de quatro horas.)
CHINA - Xangai
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)
CHINA - vista de Pequim
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)
CHINA - xangai
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)
CHINA - estrada - placa de transito
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Estrada na China: país investe 6,1% do PIB em infraestrutura.)
CHINA - Vista de Xangai
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)
CHINA - xangai - turistas
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)
CHINA - Mercado em Yiwu China
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(O átrio de um dos distritos do mercado de Yiwu)
CHINA - xangai - turistas
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)