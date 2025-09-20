Mundo

Operação em Hong Kong desativa bomba de 227 kg da Segunda Guerra

Artefato, possivelmente lançado por uma aeronave americana, foi descoberto em meio a obras de construção

Documentos históricos registram intensos bombardeios aliados neste região desde 1942 (Getty Images/Getty Images)

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 14h55.

A polícia de Hong Kong desativou, neste sábado, uma bomba da Segunda Guerra Mundial que continha cerca de 227 quilos de explosivos, como resultado de uma operação que forçou a retirada de aproximadamente 6 mil pessoas de 18 edifícios no distrito de Quarry Bay.

Em uma entrevista coletiva repercutida pela agência de notícias "Xinhua", a polícia informou que o local e seus arredores já estão seguros para o retorno dos moradores e que todas as estradas bloqueadas foram reabertas.

Apesar de um atraso causado pela chuva, os agentes conseguiram abrir um buraco no projétil e queimar o material explosivo que ele continha, uma "operação de alto risco" dado o poder da bomba, garantiu Suryanto Chin-chiu, chefe da equipe de desativação de explosivos da polícia de Hong Kong.

Bomba de 227 kg descoberta

O artefato bélico, de 1,5 metro de comprimento e possivelmente lançado por uma aeronave americana durante o conflito, foi descoberto em meio a obras de construção.

Rapidamente, policiais e grupos de apoio comunitário da área notificaram os habitantes das edificações próximas, pedindo que deixassem o local e buscassem refúgio em zonas protegidas.

A intervenção, liderada pela unidade de eliminação de munições da polícia, começou às 2h (hora local) deste sábado e tinha um prazo estimado de 12 horas, embora os agentes tenham conseguido desativá-la antes do previsto.

Este evento lembra a descoberta de três artefatos semelhantes em 2018 em Wan Chai, onde um projétil de peso idêntico exigiu 20 horas de trabalho e a retirada do local de 1.250 pessoas.

Esses episódios, embora esporádicos, evidenciam as dificuldades de uma metrópole como a ex-colônia britânica, onde relíquias de conflitos passados ressurgem com o incessante avanço urbanístico.

Documentos históricos registram intensos bombardeios aliados desde 1942, com um ataque devastador em 1945 que deixou centenas de vítimas e inúmeras munições não detonadas.

Especialistas alertam que o boom imobiliário poderia revelar mais vestígios nesta região, marcada por seu passado colonial e por conflitos do século XX.

