ONU vê possibilidade de mobilizar forças de paz na Ucrânia se houver acordo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu nesta terça-feira 18, a possibilidade de enviar forças de paz para a Ucrânia assim que for alcançado um acordo para resolver o conflito que se arrasta há três anos desde a invasão da Rússia.

"Acho que sim. Nós estaríamos dentro. Faremos tudo o que pudermos para ajudar a encerrar o conflito", disse o porta-voz do secretário-geral, Stephane Dujarric, durante sua entrevista coletiva diária, quando perguntado sobre esse cenário.

No entanto, o porta-voz especificou que "o primeiro ponto" é que as partes cheguem a um acordo, decidam a forma que ele assumirá e que a operação será sempre realizada "sob uma resolução do Conselho de Segurança da ONU".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o chanceler russo, Sergey Lavrov, concordaram nesta terça-feira em avançar para a normalização das relações diplomáticas entre os dois países e começar a trabalhar em um plano para acabar com a guerra na Ucrânia "o mais rápido possível".

Rubio e Lavrov, que se reuniram nesta terça-feira em Riad, na Arábia Saudita, concordaram em "estabelecer as bases para uma futura cooperação em questões de interesse geopolítico mútuo", de acordo com uma declaração emitida pela porta-voz do Estado, Tammy Bruce.

O início dessas negociações entre Washington e Moscou acontece um dia antes de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitar a Arábia Saudita como parte de uma viagem que começou na segunda-feira nos Emirados Árabes.

Zelensky garantiu que não aceitará nenhum acordo sobre seu país fora de Kiev e nas costas de seus aliados europeus.

"Está claro que qualquer solução para o conflito na Ucrânia terá de envolver tanto a Ucrânia quanto a Federação Russa", disse o porta-voz de Guterres.