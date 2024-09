ONU registra mais 90 mil pessoas deslocadas no Líbano desde intensificação do conflito com Hezbollah

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta quarta-feira que cerca de 90 mil pessoas foram deslocadas no Líbano esta semana, em meio à troca de hostilidades entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah. Em comunicado, a Organização Internacional para as Migrações da ONU disse ter registrado "90.530 novos deslocados" desde segunda-feira, quando as forças israelenses lançaram uma intensa campanha de bombardeios que causou o maior número de mortos no Líbano desde o fim da guerra civil (1975-1990).

Segundo a ONU, cerca de 113 mil pessoas que viviam perto da fronteira já tinham sido deslocadas desde outubro, quando a guerra em Gaza teve início e o grupo xiita Hezbollah e as forças de Israel passaram a trocar fogo quase diariamente. No dia anterior, o coordenador libanês de preparação para emergências, Nasser Yassine, afirmou que pelo menos 16,5 mil pessoas tinham sido deslocadas nas últimas 24 horas.

Desde segunda-feira, milhares de famílias do sul do Líbano encheram carros e minivans com malas, colchões, cobertores e tapetes, lotando a estrada em direção ao norte, rumo a Beirute, para escapar dos bombardeios. Na capital, escolas foram adaptadas para receber os deslocados, e voluntários se apressaram para reunir água, remédios e camas. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, disse na terça-feira que o número de deslocados no Líbano “agora provavelmente... se aproxima de meio milhão”.

No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Líbano na terça-feira, a troca de hostilidades já deixou 569 mortos. Nesta quarta, a pasta registrou novos 51 óbitos, segundo o ministro Firass Abiad a repórteres.