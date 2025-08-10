Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

ONU reconhece 'esforço' de Trump para acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão

A organização internacional considerou "um importante marco na normalização das relações" o pacto que os dois países assinaram

António Guterres: O secretário-geral da ONU. (Amanuel Sileshi/AFP)

António Guterres: O secretário-geral da ONU. (Amanuel Sileshi/AFP)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13h21.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reconheceu neste sábado "o esforço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar o acordo entre Armênia e Azerbaijão, que põe fim a décadas de conflito no sul do Cáucaso.

A organização internacional considerou "um importante marco na normalização das relações" o pacto que o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, assinaram ontem na Casa Branca junto com Trump.

"O secretário-geral aplaude o compromisso do presidente Aliyev e do primeiro-ministro Pashinyan com um diálogo sustentado e a construção de confiança, e reconhece o esforço do presidente Trump para facilitar o progresso", declarou o porta-voz da Secretaria, Stéphane Dujarric, em um comunicado de dois parágrafos.

O acordo, alcançado em meio às aspirações do mandatário americano a um Prêmio Nobel da Paz, tem como base a reabertura de um corredor-chave que, por proposta da Armênia, levará o nome do líder republicano: a Rota de Trump para a Paz e a Prosperidade Internacional (TRIPP).

Até agora conhecida como corredor de Zanguezur, é uma rota de cerca de 43 quilômetros que conecta o Azerbaijão com seu enclave de Naquichevão através de território armênio, no qual se permitirá o trânsito comercial sem obstáculos.

O pacto acaba com um enfrentamento entre as ex-repúblicas soviéticas de Armênia e Azerbaijão que remonta ao final da década de 1980, quando Nagorno-Karabakh, uma região azerbaijana com uma população majoritariamente armênia, se separou do Azerbaijão com o apoio da Armênia.

Tanto o primeiro-ministro armênio quanto o presidente azerbaijano destacaram os esforços de Trump para alcançar a paz no sul do Cáucaso e concordaram que o republicano merece o Nobel.

"Posso fazer uma sugestão? Talvez possamos concordar com o primeiro-ministro Pashinyan em enviar um pedido conjunto ao comitê do Nobel para que conceda ao presidente Trump o Prêmio Nobel da Paz", declarou Aliyev. 

Acompanhe tudo sobre:ONUDonald Trump

Mais de Mundo

Chanceleres da UE debaterão em conselho extraordinário a situação em Ucrânia e Gaza

Netanyahu diz que plano de Israel para Gaza é 'a melhor forma de acabar com a guerra'

França e Itália combatem grandes incêndios durante onda de calor na Europa

China quer liberação de exportação de chips americanos na mesa de negociações com os EUA, diz jornal

Mais na Exame

Mundo

Chanceleres da UE debaterão em conselho extraordinário a situação em Ucrânia e Gaza

Negócios

Do iFood ao novo CD: o plano da Shopper para chegar aos R$ 2 bilhões

Brasil

Após 100 dias no cargo, chanceler alemão Merz enfrenta forte impopularidade

Future of Money

A era em que um banco não é mais um banco