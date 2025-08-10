ONU reconhece 'esforço' de Trump para acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reconheceu neste sábado "o esforço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar o acordo entre Armênia e Azerbaijão, que põe fim a décadas de conflito no sul do Cáucaso.

A organização internacional considerou "um importante marco na normalização das relações" o pacto que o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, assinaram ontem na Casa Branca junto com Trump.

"O secretário-geral aplaude o compromisso do presidente Aliyev e do primeiro-ministro Pashinyan com um diálogo sustentado e a construção de confiança, e reconhece o esforço do presidente Trump para facilitar o progresso", declarou o porta-voz da Secretaria, Stéphane Dujarric, em um comunicado de dois parágrafos.

O acordo, alcançado em meio às aspirações do mandatário americano a um Prêmio Nobel da Paz, tem como base a reabertura de um corredor-chave que, por proposta da Armênia, levará o nome do líder republicano: a Rota de Trump para a Paz e a Prosperidade Internacional (TRIPP).

Até agora conhecida como corredor de Zanguezur, é uma rota de cerca de 43 quilômetros que conecta o Azerbaijão com seu enclave de Naquichevão através de território armênio, no qual se permitirá o trânsito comercial sem obstáculos.

O pacto acaba com um enfrentamento entre as ex-repúblicas soviéticas de Armênia e Azerbaijão que remonta ao final da década de 1980, quando Nagorno-Karabakh, uma região azerbaijana com uma população majoritariamente armênia, se separou do Azerbaijão com o apoio da Armênia.

Tanto o primeiro-ministro armênio quanto o presidente azerbaijano destacaram os esforços de Trump para alcançar a paz no sul do Cáucaso e concordaram que o republicano merece o Nobel.

"Posso fazer uma sugestão? Talvez possamos concordar com o primeiro-ministro Pashinyan em enviar um pedido conjunto ao comitê do Nobel para que conceda ao presidente Trump o Prêmio Nobel da Paz", declarou Aliyev.