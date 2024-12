ONU denuncia roubo de 23 caminhões com ajuda humanitária em Gaza após bombardeio de Israel

Grupos de saqueadores roubaram 23 caminhões que transportavam ajuda humanitária no centro da Faixa de Gaza neste domingo, segundo informações da ONU. O incidente ocorreu no corredor Filadélfia, após bombardeios israelenses forçarem a paralisação do comboio.

De acordo com Stéphanie Tremblay, porta-voz adjunta do secretário-geral da ONU, os saques afetaram um terço de um comboio do Programa Mundial de Alimentos (PMA), enquanto 43 caminhões conseguiram entregar as cargas em armazéns designados.

Rotas de ajuda humanitária sob risco

Os caminhões saqueados faziam parte de uma rota alternativa iniciada recentemente, que utilizava Karem Shalom para evitar caminhos mais perigosos. Apesar das garantias israelenses de segurança na área, bombardeios próximos levaram à paralisação do comboio, permitindo que saqueadores atacassem os veículos.

Este não é um caso isolado: em 12 de dezembro, 80 caminhões também foram saqueados na mesma região. A ONU acusa Israel pela falta de segurança na Faixa de Gaza, onde o colapso da polícia palestina desde o início do conflito deixou a região vulnerável a saques desenfreados.

Fome e insegurança na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza enfrenta uma crise humanitária severa, agravada pela entrada limitada de ajuda humanitária. Segundo a ONU, Israel permite a entrada de poucos comboios, o que resulta em fome generalizada e favorece o aumento de roubos de alimentos.

A ONU relata que os saques são realizados por grupos criminosos sem filiação política, reflexo de uma situação de desespero entre a população local. “A falta de segurança torna ainda mais difícil atender às necessidades básicas da região”, destacou Tremblay.

Impacto internacional

A deterioração da segurança na Faixa de Gaza ameaça a continuidade das operações humanitárias. O Programa Mundial de Alimentos e outras organizações enfrentam dificuldades crescentes para garantir que os recursos cheguem às pessoas necessitadas.