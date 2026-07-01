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ONU aprova regra para aliviar crise financeira da organização

Medida busca fortalecer as finanças da ONU em meio a atrasos de pagamentos de Estados-membros

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 07h31.

A Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma mudança nas regras orçamentárias para reduzir a pressão sobre as finanças da entidade. A partir de agora, apenas países que estiverem em dia com suas contribuições poderão solicitar a devolução de recursos não utilizados, medida que busca preservar o caixa da organização.

A decisão foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU na terça-feira e atende a uma proposta defendida pelo secretário-geral António Guterres, que há meses alerta para as dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade.

"Desde o início do meu mandato, tenho defendido esta mudança e agradeço aos Estados-membros que deram este importante passo", afirmou Guterres. Segundo ele, a nova regra é essencial para garantir a continuidade das operações da organização e facilitará a gestão da próxima administração.

Nova regra busca reduzir pressão sobre o orçamento

O orçamento da ONU para 2026 é de aproximadamente US$ 3,4 bilhões, cerca de 7% inferior ao do ano anterior. Os recursos são financiados pelas contribuições obrigatórias dos 193 Estados-membros, calculadas de acordo com o tamanho de suas economias.

Nos últimos anos, porém, a organização enfrentou dificuldades recorrentes por causa do atraso nos repasses de alguns países, especialmente dos Estados Unidos e da China, os dois maiores contribuintes do sistema.

Pela nova norma, os países inadimplentes deixam de ter direito a solicitar a devolução de verbas que não foram utilizadas pela organização.

Em janeiro, Guterres afirmou que a ONU corria o risco de enfrentar um colapso financeiro caso grandes contribuintes continuassem atrasando os pagamentos devidos ao orçamento da entidade.

*Com AFP 

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