ONU alerta que desemprego global crescerá em 2024

Segundo a OIT, a recuperação econômica após a pandemia da covid-19 desacelerou, e, junto a isso, as tensões geopolíticas e a inflação persistente também influenciaram.

Em contraste, houve diminuições em outros países do G20, com quedas mais acentuadas no Brasil (6,9%), na Itália (5%) e na Indonésia (3,5%).

O crescimento global em 2023 foi, entretanto, ligeiramente superior ao previsto, e os mercados de trabalho resistiram, de acordo com a OIT.

"É pouco provável que a erosão do nível de vida resultante da inflação seja compensado rapidamente", afirmou a OIT em seu relatório "Perspectivas Sociais e do Emprego no Mundo: Tendências 2023".

O aumento das desigualdades e a estagnação da produtividade são motivos de preocupação, comenta a organização da ONU.

Embora haja alguns dados "encorajadores", de acordo com o diretor da OIT, Gilbert Houngbo, "os desequilíbrios no mercado de trabalho estão aumentando".