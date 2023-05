Onde vivem os super-ricos? Ranking mostra quais são as cidades com mais milionários no mundo

Onde vivem as pessoas mais ricas do mundo? Cidades nos Estados Unidos e parte da Ásia, sobretudo na China, lideram a nova edição de um ranking sobre o assunto, que classifica as cidades "mais ricas do mundo" pelo número de residentes de alta renda em cada lugar.

A lista é elaborada anualmente pela Henley & Partners e New World Wealth, empresas que lidam com fortunas globais e migração de recursos. A edição 2023 do ranking "Cidades mais ricas do mundo" foi divulgada nesta terça-feira, 18 de abril.

A cidade de Nova York, nos EUA, lidera o ranking deste ano , com 340 mil milionários e 58 bilionários;

, com 340 mil milionários e 58 bilionários; Nova York é seguida por Tóquio, no Japão , com 290 mil milionários e 14 bilionários;

, com 290 mil milionários e 14 bilionários; Em terceiro lugar fica a Bay Area, região que inclui a cidade de San Francisco e o Vale do Silício , com 285 mil milionários e 63 bilionários;

, com 285 mil milionários e 63 bilionários; Só há uma cidade na Europa entre as dez com mais ricos: Londres, na Inglaterra, um dos principais centros financeiros europeus.

Dentre as dez mais ricas, há ainda cidades chinesas, como a capital Pequim e a metrópole Xangai, além da ilha de Hong Kong, que faz parte da China mas é um território autônomo.

O ranking também mostra as cidades em que o número de milionários mais cresce. Nesse caso, em vez de Nova York e Pequim, a liderança fica com Hangzhou (China) e Austin (EUA), cidades que têm recentemente atraído grande número de empresas e novos empreendimentos.

As cidades com mais super-ricos no mundo

A metodologia do ranking contabiliza somente os milionários e bilionários que são registrados como residentes em cada cidade. São incluídos residentes que tenham patrimônio líquido de US$ 1 milhão ou superior.

Foram analisadas as fortunas em 97 cidades do mundo, em nove grandes regiões - cidades da América do Sul não compuseram a lista das localidades.

Veja as cidades com maior número de milionários

Cidade País Variação no nº de milionários (2021-22) Milionários (+US$ 1 milhão) Centi-milionários (+US$ 100 milhões) Bilionários (+US$ 1 bilhão) 1 Nova York EUA 40% 340,000 724 58 2 Tóquio Japão -5% 290,300 250 14 3 Bay Area EUA 68% 285,000 629 63 4 Londres Reino Unido -15% 258,000 384 36 5 Singapura Singapura 40% 240,100 329 27 6 Los Angeles EUA 35% 205,400 480 42 7 Hong Kong Hong Kong (RAE China) -27% 129,500 290 32 8 Pequim China 70% 128,200 354 43 9 Xangai China 72% 127,200 332 40 10 Sydney Austrália 35% 126,900 184 15 11 Chicago EUA 24% 124,000 295 24 12 Toronto Canadá 29% 105,200 193 18 13 Frankfurt Alemanha 20% 102,200 170 16 14 Zurique Suíça 35% 99,300 250 12 15 Houston EUA 65% 98,500 280 20 16 Seul Coreia do Sul 30% 97,000 229 24 17 Melbourne Austrália 42% 96,000 123 10 18 Paris França -3% 93,000 126 16 19 Genebra Suíça 40% 85,800 305 15 20 Dubai EAU 62% 68,400 206 15

As cidades que mais ganharam super-ricos

Já nas cidades em que o número de residentes ricos mais cresceu no último ano, a liderança fica não com os centros tradicionais, mas com regiões que têm visto recentemente um pico de crescimento econômico — o que tem, paralelamente, feito aumentar o número de super-ricos nessas regiões, dentre outros fatores.

A liderança ficou com Hangzhou, na China, em que o número de indivíduos de alta renda (com pelo menos US$ 1 milhão) subiu 105% entre 2021 e 2022. A cidade atingiu 30,4 mil milionários e 12 bilionários. A cidade, que é próxima de Pequim e Xangai, tem atraído uma série de empresas chinesas e busca se remodelar como líder na economia digital. Outros centros emergentes chineses, como Shenzhen, também aparecem no top 10.

Em segundo lugar em crescimento de super-ricos ficou Austin, no estado americano do Texas, que têm atraído grandes empresas de tecnologia americanas para a região com uma de benefícios fiscais, a pandemia da covid-19 e os altos custos nos grandes centros. Empresas como Google, Apple, Amazon, Tesla, Oracle e outras já abriram filiais ou mudaram as sedes para Austin nos últimos anos, ou têm planos para expandir a operação na região. O número de indivíduos de alta renda em Austin subiu 102% entre 2021 e 2022.

Outras cidades americanas fora dos centros tradicionais em Nova York e Los Angeles também aparecem no ranking, como Miami, na Flórida (alta de 75% no número de indivíduos de alta renda) e Scottsdale, no Arizona (alta de 88%).

As 10 cidades que mais ganharam super-ricos em 2022