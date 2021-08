Onda de calor de 40ºC e fogo na Europa: até praias precisam ser evacuadas

Depois de inundações na Alemanha e na Bélgica, a Europa vive uma onda de calor de 40 graus Celsius -- é um dos verões mais quentes dos últimos 40 anos, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia da Grécia. Nos últimos dias, o calor extremo vem provocando diversos incêndios. Na Itália, foram registrados 800 focos no último final de semana. Cidades como Pescara, localizada no litoral, precisaram ser evacuadas.

"Tivemos que evacuar diversas casas e clubes na praia devido à fumaça", disse Carlo Masci, prefeito de Pescara. Na região litorânea de Catania, na Sicília, o alarme de incêndio também soou e 200 pessoas tiveram que deixar o local. Até o momento, o fenômeno tem atingido co mais intensidade o Sul e centro do país, especialmente a Sicília, Calabria e Lácio, onde fica a capital, Roma.

Neste domingo, 30, a fumaça provocada pelos incêndios provocou a suspensão dos voos no aeroporto de Catania. Em toda região, as autoridades estão divulgando alertas sobre as ondas de calor e incêndios, que devem continuar até o dia 6.

Um dos principais motivos da onda de fogo é a combinação de ventos fortes e ar seco e quente. De acordo com o escritório de Serviços Meteorológicos dos Estados Unidos, este ano tem registrado eventos climáticos severos, com recordes de temperatura de 49,6 graus Celsius no Canadá e outras partes do mundo.

"Dados como esse mostram que estamos vivenciando fenômenos que nunca vimos antes", disse Mike Kendon, cientista climatológico do órgão americano. Segundo a Organização Metereológica Global, das Nações Unidas, o verão mais quente de todos os tempos no hemisfério norte foi o de 2020 -- os países europeus esperam que um novo recorde não seja quebrado.

A onda de calor também atinge países como a Espanha, Grécia, Bulgária e Turquia. As condições severas de clima já causaram dezenas de incêndios na Turquia e levaram as autoridades a evacuar localidades à beira-mar nas quais as pessoas costumam aproveitar as praias nessa época do ano. A União Europeia decidiu enviar reforços para o combate ao fogo na Turquia, tal a intensidade dos incêndios.