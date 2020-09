OMS vai oferecer 120 milhões de testes rápidos de covid a países pobres

Cerca de 120 milhões de exames de diagnóstico rápido de coronavírus serão disponibilizados em países de baixa e média renda a um preço máximo de 5 dólares por unidade, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que os fabricantes Abbott e SD Biosensor acertaram com a Fundação Bill & Melinda Gates “disponibilizar 120 milhões destes novos exames de diagnóstico de covid-19 altamente portáveis, fáceis de usar e rápidos ao longo de um período de seis meses”.

Ele disse que atualmente os exames estão com um preço máximo de 5 dólares cada um, mas que devem se tornar mais baratos.

“Isto permitirá a ampliação dos exames, particularmente em áreas difíceis de alcançar que não têm instalações laboratoriais ou profissionais de saúde treinados suficientes para realizar exames”, disse Tedros. “Isto é um acréscimo vital para a capacidade de realização de exames e especialmente importante em áreas de alta transmissão”.

Países da África devem receber uma boa quantidade destes testes, mesmo com uma boa resposta à pandemia. De acordo com o The Guardian, enquanto o índice de testagem do novo coronavírus é de 395 pessoas por 100 mil habitantes na América do Norte, países da África possuem índices de apenas 16 testes realizados a cada 100 mil pessoas.

Sabe-se, até o momento, que os testes serão fornecidos por duas empresas e que são semelhantes aos realizados para informar se uma mulher está ou não grávida. Duas linhas, exibidas em visor, indicam que o vírus está presente no organismo de quem realizou a checagem. A OMS já aprovou a eficácia de um deles de forma emergencial.

Os testes rápidos de antígeno são considerados mais rápidos e fáceis de serem realizados do que testes tradicionais que podem levar pelo menos 90 minutos para apresentar os resultados. É importante ressaltar, porém, que esses testes podem não detectar a presença do vírus em alguns casos.

De acordo com as fabricantes dos testes, a taxa de precisão fica próxima de 97% em condições ideais de triagem. Essa taxa, porém, pode cair para entre 80% e 90% em condições normais.