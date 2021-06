OMS aprova Coronavac para uso emergencial

Segundo o Ministério da Saúde, há 662 milhões de doses para serem distribuídas até o fim de 2021. Até o fim de maio, o governo federal já distribuiu quase 90 milhões de doses. Veja também CIÊNCIA OMS anuncia nova nomenclatura para variantes da covid-19; veja lista



Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 31, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, mostrou otimismo para a aprovação do imunizante. Segundo ele, os dados foram enviados para a OMS antes da divulgação do estudo em Serrana (SP), que registrou queda de 95% nas mortes por covid-19 após vacinar 75% da população com Coronavac.

O tema da eficácia da Coronavac vem gerando debates e desinformação sobre o imunizante. O estudo em Serrana fortalece a informação divulgada por órgãos como a Anvisa e o Instituto Butantan, que afirmam que o imunizante é eficaz no combate ao coronavírus e na redução de casos e mortalidade.

Recentemente, uma pesquisas preliminar, ainda não revisada por pares, indicou que a eficácia da Coronavac cai conforme a idade e varia de 61,8% a 28% a partir dos 70 anos, o que pode significar uma possível dose de reforço para idosos no futuro, como a vacina da gripe.

Outra pesquisa realizada no Uruguai indica que a Coronavac reduz 97% as chances de mortalidade, em comparação com 80% da Pfizer, e tem eficácia geral de 95%. O estudo esclarece, porém, que os números também são preliminares e "devem ser interpretados com cautela, pois não levam em consideração a idade das pessoas, suas comorbidades e grupos de alta exposição", como funcionários da saúde. Esses ajustes estatísticos serão comunicados em relatórios futuros.