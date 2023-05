OMS alerta para surto mais mortal que covid-19 enquanto China se prepara para maior onda da doença

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, faz um alerta nesta semana para a possibilidade de um novo surto ainda mais mortal que a covid-19. "Permanece a ameaça do surgimento de outra variante da covid-19 que cause novos surtos de doenças e mortes. E a ameaça de outro patógeno emergente com potencial ainda mais mortal permanece", disse ele durante a 76ª Assembleia Mundial de Saúde (AMS), que começou no dia 21 e vai até 30 de maio.

Mesmo com as melhoras significativas em relação ao controle do coronavírus, Adhanom destacou que o vírus não é a única forma de colocar a humanidade em risco. "As pandemias estão longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Em um mundo de crises sobrepostas e convergentes, uma arquitetura eficaz para preparação e resposta a emergências de saúde deve abordar emergências de todos os tipos".

