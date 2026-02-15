Obama faz primeira declaração sobre vídeo racista publicado por Trump

No último sábado, 14, Barack Obama comentou de forma indireta o vídeo publicado pelo presidente Donald Trump, que incluía um trecho em que o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Obama eram retratados como macacos.

Em entrevista a um podcast, afirmou que a "vergonha" e o "decoro" que antes orientavam a atuação de agentes públicos parecem ter se perdido.

O vídeo em questão, postado no dia 5 de fevereiro na Truth Social, também trazia alegações sobre fraude eleitoral nas eleições de 2020.

BREAKING: Trump just posted an incredibly racist photo of the Obama’s faces photoshopped on to the body of apes. Every day is a new rock bottom for this ugly pig. pic.twitter.com/GlMM7Cfjoe — Dean Withers (@itsdeaann) February 6, 2026

No podcast, Obama afirmou:

"Bem, em primeiro lugar, acho importante reconhecer que a maioria do povo americano considera esse comportamento profundamente perturbador. É verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração. Mas, enquanto viajo pelo país, enquanto você viaja pelo país, você encontra pessoas que ainda acreditam em decência, cortesia e gentileza", disse.

Para o ex-presidente, está acontecendo uma "espécie de circo nas redes sociais e na televisão" e as pessoas que antes prezavam por "algum tipo de decoro, senso de propriedade e respeito pelo ambiente de trabalho" não sentem mais vergonha de perder esses valores.

Críticas ao ICE

Durante a entrevista, o ex-presidente também criticou operações federais de repressão à imigração em Minnesota. Segundo ele, o comportamento de agentes - que incluiu dois tiroteios fatais - foi do tipo "que vimos no passado em países autoritários e ditaduras".

Agentes federais participaram de semanas de batidas e prisões em massa. Entre eles estavam integrantes do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência responsável pela fiscalização imigratória. O governo Trump classificou as ações como missões direcionadas contra criminosos.

"O comportamento desonesto de agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso, mas devemos reservar um momento para reconhecer a extraordinária demonstração de organização, construção de comunidade, decência, vizinhos comprando mantimentos para outras pessoas, acompanhando crianças à escola, professores defendendo seus alunos, não de forma aleatória, mas de maneira sistemática e organizada, cidadãos dizendo: 'Esta não é a América em que acreditamos'", afirmou Obama.