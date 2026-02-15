Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Obama faz primeira declaração sobre vídeo racista publicado por Trump

Ex-presidente falou em perda de 'vergonha' e 'decoro' no ambiente público

Obama falou pela primeira vez sobre vídeo ofensivo compartilhado por Trump (AFP/AFP)

Obama falou pela primeira vez sobre vídeo ofensivo compartilhado por Trump (AFP/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10h58.

No último sábado, 14, Barack Obama comentou de forma indireta o vídeo publicado pelo presidente Donald Trump, que incluía um trecho em que o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Obama eram retratados como macacos.

Em entrevista a um podcast, afirmou que a "vergonha" e o "decoro" que antes orientavam a atuação de agentes públicos parecem ter se perdido.

O vídeo em questão, postado no dia 5 de fevereiro na Truth Social, também trazia alegações sobre fraude eleitoral nas eleições de 2020.

No podcast, Obama afirmou:

"Bem, em primeiro lugar, acho importante reconhecer que a maioria do povo americano considera esse comportamento profundamente perturbador. É verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração. Mas, enquanto viajo pelo país, enquanto você viaja pelo país, você encontra pessoas que ainda acreditam em decência, cortesia e gentileza", disse.

Para o ex-presidente, está acontecendo uma "espécie de circo nas redes sociais e na televisão" e as pessoas que antes prezavam por "algum tipo de decoro, senso de propriedade e respeito pelo ambiente de trabalho" não sentem mais vergonha de perder esses valores.

O conselho de Michelle Obama para mulheres de 35 anos: 'Aproveite'

Críticas ao ICE

Durante a entrevista, o ex-presidente também criticou operações federais de repressão à imigração em Minnesota. Segundo ele, o comportamento de agentes - que incluiu dois tiroteios fatais - foi do tipo "que vimos no passado em países autoritários e ditaduras".

Agentes federais participaram de semanas de batidas e prisões em massa. Entre eles estavam integrantes do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência responsável pela fiscalização imigratória. O governo Trump classificou as ações como missões direcionadas contra criminosos.

"O comportamento desonesto de agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso, mas devemos reservar um momento para reconhecer a extraordinária demonstração de organização, construção de comunidade, decência, vizinhos comprando mantimentos para outras pessoas, acompanhando crianças à escola, professores defendendo seus alunos, não de forma aleatória, mas de maneira sistemática e organizada, cidadãos dizendo: 'Esta não é a América em que acreditamos'", afirmou Obama.

Acompanhe tudo sobre:Barack ObamaDonald TrumpMichelle ObamaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

5 pontos para entender as discussões da Conferência de Munique 2026

Jornada de 12 horas sem hora extra: entenda a reforma trabalhista de Milei

Paquistão tem 'raves sóbrias' com jovens que bebem café na balada

EUA usaram IA em operação que capturou Nicolás Maduro, diz jornal

Mais na Exame

Esporte

Norueguês chega ao 9º ouro e vira maior medalhista das Olímpiadas de Inverno

Mundo

5 pontos para entender as discussões da Conferência de Munique 2026

Future of Money

A vantagem humana na era da inteligência artificial

Ciência

Suplemento a base de colostro é a nova aposta do mercado fitness dos EUA