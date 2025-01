O tarifaço de Donald Trump será bom para os EUA? A História mostra que não

Cálculos do Peterson Institute for International Economics indicam que uma tarifa de 25% contra o México e o Canadá reduziria em cerca de US$ 200 bilhões o PIB dos EUA até o fim do governo Trump. Uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos da China - que foi uma promessa de campanha do republicano - diminuiria o PIB americano em US$ 55 bilhões nos próximos quatro anos.

Se Trump cumprir integralmente o tarifaço em várias frentes que propagou na corrida eleitoral (tarifa geral de 20% sobre as importações dos americanos de todos os países e de 60% sobre bens da China) será o maior nível de protecionismo comercial dos EUA desde a Grande Depressão.

A medida, que teve origem no Senado americano, foi adotada no governo do também republicano Herbert Hoover, numa tentativa de enfrentar a crise instalada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, mas acabou entrando para a História como uma das culpadas por aprofundar e prolongar a recessão consagrada como Grande Depressão.