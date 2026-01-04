O que significa 'FAFO', gíria usada por Trump após ação contra Maduro

No mesmo dia em que anunciou a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Donald Trump usou uma gíria popular nas redes sociais para provocar adversários em uma publicação feita na conta oficial da Casa Branca no X.

A postagem traz uma imagem de Trump acompanhada da sigla "FAFO" e da legenda "No games" ("sem jogos", em português). A expressão é a abreviação de "F*ck Around and Find Out", equivalente ao ditado "quem brinca com fogo, se queima" ou à frase "brinque e descubra".

O termo surgiu no meio militar, ganhou força na internet e hoje é usado em plataformas como X, Reddit e TikTok, especialmente em conteúdos políticos ou associados a demonstrações de força. Além disso, também aparece em alguns vídeos de humor.

Sigla FAFO já foi usada por Trump antes

Não é a primeira vez que Trump utiliza a expressão. Em janeiro, o presidente usou o mesmo slogan ao comentar uma crise diplomática com a Colômbia envolvendo voos de deportação de imigrantes.

Na ocasião, após o presidente colombiano Gustavo Petro recusar a entrada de dois aviões com cidadãos deportados dos Estados Unidos, Trump anunciou tarifas de 25% sobre todos os produtos colombianos, além de restrições de viagem e sanções financeiras a autoridades do país. O republicano afirmou ainda que as tarifas poderiam chegar a 50% na semana seguinte.

Inicialmente, Petro reagiu com tarifas equivalentes sobre produtos americanos, mas acabou cedendo às exigências de Washington após forte pressão interna e externa.

Pouco depois, Trump publicou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece caracterizado como um mafioso ao lado de uma placa com a sigla "FAFO".