O que é a doença Sudorese, uma misteriosa peste que desapareceu

A morte e a doença sempre acompanharam a humanidade. No entanto, por volta dos anos 1500, uma doença particularmente brutal e misteriosa surgiu: a Sudorese. Esta doença devastadora deixou os médicos perplexos na época e continua sendo um enigma até hoje. Apesar de extensas pesquisas, os cientistas ainda não sabem de onde veio, por que desapareceu ou se pode retornar. A reportagem é da Quartz.

Grande parte do nosso conhecimento sobre a Sudorese vem do médico britânico John Caius, que testemunhou o último grande surto em Shrewsbury, Inglaterra, em 1551. Houve pelo menos cinco grandes epidemias em toda a Inglaterra e partes da Europa, com a primeira registrada em 1485. Alguns pesquisadores sugerem que surtos menores ocorreram em 1578 e 1802.

Suor mortal

A doença, também conhecida como "os suores", foi nomeada pelos intensos episódios de sudorese experimentados pelas vítimas. Essa sudorese geralmente era precedida por calafrios, dores de cabeça, exaustão severa e dores nos membros e ombros. Uma das características mais alarmantes era a rapidez com que as pessoas adoeciam, muitas vezes em poucas horas após os primeiros sintomas.

A maioria das epidemias documentadas tinha altas taxas de mortalidade, com até 50% das vítimas morrendo. Aqueles que sobreviviam ao primeiro dia geralmente se recuperavam, mas a natureza rápida e brutal da doença significava que muitos não resistiam. Curiosamente, os surtos eram frequentemente de curta duração, varrendo as regiões e terminando em poucas semanas.

Para aumentar o mistério, surtos semelhantes chamados “sudoreses da Picardia" apareceram na França durante os séculos 18 e 19. Embora os sintomas do suor da Picardia fossem mais leves e incluíssem uma erupção cutânea que durava até uma semana, não está claro se estava relacionado à Sudorese.

Origem da doença

Demorou séculos para que os cientistas aceitassem que micro-organismos poderiam causar doenças contagiosas. Embora muitas epidemias históricas sejam agora conhecidas como causadas por germes como a peste, tifo e gripe, a identidade exata da Sudorese permanece desconhecida.

Várias teorias foram propostas, incluindo bactérias do gênero Borrelia, transmitidas por carrapatos e piolhos, hantavírus provenientes de roedores e uma forma inalada de antraz. No entanto, nenhuma dessas teorias corresponde perfeitamente à rápida progressão e desaparecimento da Sudorese.

Em um artigo de 2022, a virologista Antoinette C. van der Kuyl especulou que um rhabdovírus desconhecido, uma família que inclui o vírus da raiva, poderia ser o culpado.

Respostas complicadas

Van der Kuyl observou que os restos mortais dos irmãos Brandon, que morreram durante o surto de 1551, poderiam ser a chave para resolver o mistério. Suas sepulturas ainda existem, e seus restos mortais podem conter as evidências genéticas necessárias para identificar a doença. No entanto, extrair e analisar o RNA viral antigo de ossos e dentes apresenta desafios significativos, e os métodos atuais podem não ser suficientes.

Por enquanto, as origens da Sudorese permanecem um mistério, deixando cientistas e historiadores médicos com muito a ponderar. A recente pandemia de COVID-19 mostrou que as doenças infecciosas continuam a ser uma ameaça significativa, mesmo na era da medicina moderna. A última coisa que precisamos é o ressurgimento de uma doença misteriosa e mortal do passado.