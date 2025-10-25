O que dizem as ultimas pesquisas sobre as eleições na Argentina?

Os argentinos votam neste domingo, 26, nas eleições legislativas, que renovarão o Congresso e, na prática, serão uma espécie de referendo em que a população argentina poderá dizer se deseja que o presidente Javier Milei continue com suas políticas de austeridade e reformas econômicas.

As últimas pesquisas eleitorais mostram o partido governista, La Libertad Avanza, com uma pequena vantagem contra a coalizão Fuerza Patria, de oposição de esquerda.

A legislação eleitoral na Argentina permite a divulgação de pesquisas somente até dez dias antes da eleição. Os últimos levantamentos foram publicados pela imprensa argentina em 17 de outubro.

O jornal argentino Clarín reuniu as últimas 10 pesquisas eleitorais. No compilado no veículo argentino, o partido de Milei tem, em média, uma vantagem de 2,2 pontos sobre Fuerza Patria (37,1% contra 34,9%).

No entanto, essa diferença está dentro da margem de erro das pesquisas, o que significa que, apesar de o governo ser o favorito, o peronismo também tem chances de vitória.

Outras pesquisas, como a Opina Argentina, divulgada na semana passada, mostrou o peronismo com uma leve vantagem de dois pontos percentuais — 37% contra 35% de La Libertad Avanza.

O levantamento da CB Consultora Opinión, que anteriormente mostrava uma tendência de vitória da oposição, deu na última pesquisa o partido de Milei com 40,8% das intenções de voto contra 35,4% dos partidos peronistas.

Uma pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira, 24, mostra o partido La Libertad Avanza com 41,1% contra 37,2% da Fuerza Patria. O levantamento captou a intenção de voto de 6.526 argentinos adultos entre os dias 15 e 19 de outubro.

Como funcionam as eleições legislativas de meio de mandato

As eleições de meio de mandato são um elemento central do calendário eleitoral argentino, sendo realizadas a cada dois anos e tendo como objetivo renovar parcialmente o Congresso.

Na Câmara dos Deputados, onde os mandatos duram quatro anos, metade das cadeiras é renovada a cada dois anos. Neste domingo, portanto, estarão em disputa 127 das 257 vagas.

Já no Senado, com mandatos de seis anos, um terço dos assentos é renovado a cada dois anos, o que significa 24 das 72 cadeiras em jogo.

Esse tipo de sistema prevê garantir que sempre haja parlamentares experientes no Congresso, ao mesmo tempo, em que permite ao eleitorado avaliar o desempenho do governo.

