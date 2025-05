O que brasileiros precisam saber sobre suspensão de visto para estudantes estrangeiros nos EUA

— O F é visto-padrão para estudantes que queiram fazer cursos acadêmicos nos EUA, incluindo cursos de idioma, graduação e mestrado. Cerca de 80% dos estudantes vão para o país com o visto F-1, e também é possível levar cônjuge e filhos com o F-2 — explica ao O Globo Gustavo Nicolau, advogado especialista em imigração nos Estados Unidos. — O visto M é mais raro, voltado para cursos vocacionais e técnicos. Já os vistos J geralmente são para estudantes de nível Ph.D., pós-doutorado, que ganharam uma bolsa de estudos (fellowship) ou estão fazendo um intercâmbio acadêmico (visiting scholar). Uma grande diferença para o visto F é que o cônjuge com visto J-2 pode pedir autorização de trabalho nos EUA, enquanto o portador do F-2 não.

No entanto, estudantes com entrevistas já marcadas não devem ser afetados , dizem as fontes. Nesta quarta-feira, as entrevistas agendadas transcorreram sem problemas e não há previsão de cancelamentos para os próximos dias, confirmaram à reportagem.

Em nota ao O Globo, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que "desde 2019, o fornecimento de identificadores de redes sociais passou a ser exigido como parte do processo, reforçando o controle contínuo de elegibilidade dos solicitantes". Segundo a embaixada, "o processo de verificação se estende além da emissão do visto, com revisões durante todo o período de validade do documento".

Para Nicolau, os consulados devem verificar primeiramente possíveis incongruências entre as informações fornecidas no formulário DS-160, utilizado na aplicação do visto, daquelas expostas nas redes sociais.

— Minha primeira recomendação seria para as pessoas não mentirem em nada nas aplicações para visto nos consulados — pontua Nicolau. — A segunda é, infelizmente, aguardar. Eu não creio que uma suspensão dessa natureza vá se prolongar por tanto tempo.

No entanto, diante do atual contexto de tensões, ele orienta a estudantes que estejam se candidatando a um visto americano para que sejam cautelosos nas postagens.

— Se a prioridade da pessoa é fazer um curso nos EUA, é de bom tom que, pelo menos num primeiro momento, siga uma linha de conduta de cautela. Não me parece inteligente afrontar o governo ou o pensamento do país no qual você está querendo ir morar e estudar — afirma. — Eu quero crer que seja difícil a imigração negar ou aprovar um visto com base em ideologia, salvo se for algum apoio a uma rede terrorista oficial.

Definição de terrorismo em xeque

Perguntas sobre associação a terrorismo são de praxe em processos de solicitação de visto para os Estados Unidos há bastante tempo. No entanto, a possível mudança nas orientações aos consulados acontece no momento em que o termo aparece no centro da disputa entre a Casa Branca e as universidades de elite. A mensagem enviada pelo Departamento de Estado não faz menção a quais critérios deverão ser considerados pelas equipes consulares, mas faz referência a decretos anteriores do presidente voltados ao combate ao terrorismo e ao antissemitismo.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem usado a bandeira do combate ao terrorismo e antissemitismo para exigir que universidades americanas forneçam informações de estudantes estrangeiros. No ano passado, os campi de diversas instituições de ensino no país foram tomados por protestos anti-Israel e alunos internacionais que marcaram presença nos atos estão sendo alvos de retaliação do governo. De acordo com a CNN americana, mais de mil vistos estudantis foram revogados pela administração de janeiro até abril, atingindo pelo menos 130 universidades.

O alvo mais recente da cruzada trumpista é a Universidade Harvard. Após se negar a fornecer dados dos seus alunos estrangeiros, a prestigiosa universidade foi surpreendida com a decisão do governo de suspender a matrícula de estudantes estrangeiros, que representam um quarto do seu quadro de alunos.